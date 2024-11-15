Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду. Вона нагадала, що багато працівників цієї структури працюють за трудовим договором.

Про це Скороход повідомила в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Більшість працівників ТЦК не були в бою

Скороход зазначила, що структура ТЦК складається з військовослужбовців, держслужбовців і співробітників Збройних сил, які працюють за трудовими договорами.

Депутатка додала, що іноді керівні посади в ТЦК обіймають люди без досвіду, але "з впливовими зв’язками".

"Знаєте, кажуть: "Систему неможливо змінити". Ні, змінити можливо все, якщо мати на це бажання", — вважає нардепка.

Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах поширили відео з підписом про те, що співробітники ТЦК відкрили стрілянину по людях.

Згодом у Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.