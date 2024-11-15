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Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

15 листопада 2024 р. 20:06

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20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

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20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

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Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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Народна депутатка Анна Скороход заявила, що 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду. Вона нагадала, що багато працівників цієї структури працюють за трудовим договором.

Про це Скороход повідомила в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Більшість працівників ТЦК не були в бою 

Скороход зазначила, що структура ТЦК складається з військовослужбовців, держслужбовців і співробітників Збройних сил, які працюють за трудовими договорами. 

Депутатка додала, що іноді керівні посади в ТЦК обіймають люди без досвіду, але "з впливовими зв’язками".

"Знаєте, кажуть: "Систему неможливо змінити". Ні, змінити можливо все, якщо мати на це бажання", — вважає нардепка.

Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах поширили відео з підписом про те, що співробітники ТЦК відкрили стрілянину по людях. 

Згодом у Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.

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19:19 Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну

18:54 Позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — реакція МО

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