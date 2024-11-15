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Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

15 ноября 2024 г. 20:06

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Народная депутат Анна Скороход заявила, что 80% сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют боевого опыта. Она напомнила, что многие работники этой структуры работают по трудовому договору.

Об этом Скороход сообщила в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Большинство работников ТЦК не были в бою

Скороход отметила, что структура ТЦК состоит из военнослужащих, госслужащих и сотрудников Вооруженных сил, работающих по трудовым договорам.

Депутат добавила, что иногда руководящие должности в ТЦК занимают люди без опыта, но "с влиятельными связями".

"Знаете, говорят: "Систему невозможно изменить". Нет, изменить возможно все, если иметь на это желание", — считает нардеп.

Напомним, 15 ноября в соцсетях распространили видео с подписью о том, что сотрудники ТЦК открыли стрельбу по людям.

Позже в Минобороны подтвердили, что на видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ