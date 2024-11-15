Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Народная депутат Анна Скороход заявила, что 80% сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют боевого опыта. Она напомнила, что многие работники этой структуры работают по трудовому договору.

Об этом Скороход сообщила в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Большинство работников ТЦК не были в бою

Скороход отметила, что структура ТЦК состоит из военнослужащих, госслужащих и сотрудников Вооруженных сил, работающих по трудовым договорам.

Депутат добавила, что иногда руководящие должности в ТЦК занимают люди без опыта, но "с влиятельными связями".

"Знаете, говорят: "Систему невозможно изменить". Нет, изменить возможно все, если иметь на это желание", — считает нардеп.

Напомним, 15 ноября в соцсетях распространили видео с подписью о том, что сотрудники ТЦК открыли стрельбу по людям.

Позже в Минобороны подтвердили, что на видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.