Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Народний депутат Георгій Мазурашу різко розкритикував роботу ТЦК в Україні. Він заявив, що до нього зверталися військові, які хочуть, щоб розробили іншу військову форму для ТЦК, аби їх не плутали з ними.

Про це Георгій Мазурашу заявив в ефірі Ранок.LIVE 13 вересня.

Георгій Мазурашу назвав ТЦК шкідниками

Народний депутат України Георгій Мазурашу заявив, що військові кажуть про необхідність зміни форми для ТЦК. Мовляв, коли бійці повертаються з фронту додому на відпустку, люди бояться та зневажають їх, бо вважають їх працівниками ТЦК.

"Вони кажуть та зробіть якусь іншу форму, тому що вже хлопці герої приїжджають додому, наприклад, у відпустку на кілька днів. І вони кажуть та на нас дивляться косо, тому що вони думають, що ми з ТЦК, поки не придивляться до шевронів. Їм просто соромно, що ось такі люди є у військовій формі, які ганьблять нашу країну в цілому", — сказав нардеп.

Також нардеп розкритикував підхід до мобілізації в країні. Він стверджує, що насильницька мобілізація ні до чого хорошого не призведе та навів приклад статистики випадків СЗЧ.

"Неможливо робити воїна з того, якого ти заженеш так силою кудись. Неможливо. Причому ще й принижуючи. То це людина просто в такому разі заганяється з думками, що я якось хочу помститися тим особам, які мене загнали. Один з військових назвав там 78 тисяч приблизно справ лише щодо дезертирства, наприклад. Дезертирство це коли залишають позицію, а є ще СЗЧ, коли залишають частину, і їх може бути набагато більше. Це створюють оці шкідники у військовій формі, які хапають людей на вулиці", — сказав Мазурашу.