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Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

13 вересня 2024 р. 11:49

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11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

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11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

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Народний депутат Георгій Мазурашу різко розкритикував роботу ТЦК в Україні. Він заявив, що до нього зверталися військові, які хочуть, щоб розробили іншу військову форму для ТЦК, аби їх не плутали з ними.

Про це Георгій Мазурашу заявив в ефірі Ранок.LIVE 13 вересня.

Георгій Мазурашу назвав ТЦК шкідниками

Народний депутат України Георгій Мазурашу заявив, що військові кажуть про необхідність зміни форми для ТЦК. Мовляв, коли бійці повертаються з фронту додому на відпустку, люди бояться та зневажають їх, бо вважають їх працівниками ТЦК.

"Вони кажуть та зробіть якусь іншу форму, тому що вже хлопці герої приїжджають додому, наприклад, у відпустку на кілька днів. І вони кажуть та на нас дивляться косо, тому що вони думають, що ми з ТЦК, поки не придивляться до шевронів. Їм просто соромно, що ось такі люди є у військовій формі, які ганьблять нашу країну в цілому", — сказав нардеп.

Також нардеп розкритикував підхід до мобілізації в країні. Він стверджує, що насильницька мобілізація ні до чого хорошого не призведе та навів приклад статистики випадків СЗЧ. 

"Неможливо робити воїна з того, якого ти заженеш так силою кудись. Неможливо. Причому ще й принижуючи. То це людина просто в такому разі заганяється з думками, що я якось хочу помститися тим особам, які мене загнали. Один з військових назвав там 78 тисяч приблизно справ лише щодо дезертирства, наприклад. Дезертирство це коли залишають позицію, а є ще СЗЧ, коли залишають частину, і їх може бути набагато більше. Це створюють оці шкідники у військовій формі, які хапають людей на вулиці", — сказав Мазурашу. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

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22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

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