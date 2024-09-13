Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Народный депутат Георгий Мазурашу подверг резкой критике работу ТЦК в Украине. Он заявил, что к нему обращались военные, которые хотят, чтобы разработали другую военную форму для ТЦК , чтобы их не путали с ними.

Об этом Георгий Мазураш заявил в эфире Ранок.LIVE 13 сентября.

Георгий Мазурашу назвал ТЦК вредителями

Народный депутат Украины Георгий Мазураш заявил, что военные говорят о необходимости изменения формы для ТЦК. Мол, когда бойцы возвращаются с фронта домой на отпуск, люди боятся и презирают их, потому что считают работниками ТЦК.

"Они говорят и сделайте какую-нибудь другую форму, потому что уже ребята герои приезжают домой, например, в отпуск на несколько дней. И они говорят и на нас смотрят косо, потому что они думают, что мы с ТЦК, пока не присмотрятся к шевронам. Им просто стыдно, что вот такие люди в военной форме, порочащие нашу страну в целом. ", — сказал нардеп.

Также нардеп подверг критике подход к мобилизации в стране. Он утверждает, что насильственная мобилизация ни к чему хорошему не приведет и привел пример статистики случаев СЗЧ.

"Невозможно делать воина из того, которого ты загонишь так силой куда-то. Невозможно. Причем еще и унижая. Это человек просто в таком случае загоняется с мыслями, что я как-то хочу отомстить тем лицам, которые меня загнали. Один из военных назвал там 78 тысяч приблизительно дел только по поводу дезертирства, например. Дезертирство это когда покидают позицию, а есть еще СЗЧ, когда покидают часть, и их может быть гораздо больше. Это создают эти вредители в военной форме, которые хватают людей на улице", — сказал Мазурашу.