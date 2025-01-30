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Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

30 січня 2025 р. 10:41

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10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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Військовослужбовець розкритикував підбір громадян на мобілізацію з боку працівників ТЦК та СП. Мовляв, до війська потрапляють люди з серйозними хворобами, розладами та залежностями, які витрачають ресурси держави дарма.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив Кирило Сазонов.

ТЦК мобілізовує п'яниць, наркоманів та хворих

Військовослужбовець сказав, що на поповнення нерідко привозять людей з хворобами та розладами, які не принесуть реальної користі війську. 

"Поповнення від ТЦК іноді викликає дуже багато запитань в нас. Ти їдеш на поповнення, дивишся кого тобі пропонують, а кого ти там візьмеш? Ну насправді хтось явний наркоман, хтось явний "аватар", його заносити треба до автобусу. Хтось хворий і прийшов одразу з купою документів, щоб піти з ними на шпиталь, і його за пів року спишуть. Нащо він потрібен?" — сказав Кирило Сазонов. 

Водночас мобілізація таких громадян є великим тягарем на бюджет країни. Забезпечувати військового так чи інакше потрібно, навіть якщо його незабаром спишуть, сказав військовий. 

"Його треба привести, десь поселити, весь час годувати, платити йому заробітну плату, забезпечити формою, броніками, атвоматами, витрачати на нього час, сили, ресурси, діловод заповнює на нього купу паперів. Купа людей займається його обслуговуванням, а він прийде сюди, піде на шпиталь і за пів року його спишуть. Або він не може протверезіти, або безнадійно хворий. Нащо нам такі потрібні? він не буде бійцем", — висловився військовий. 

Нагадаємо, стало відомо кого мобілізовуватимуть в першу чергу з 1 лютого. Тим часом на Львівщині покарали двох мерів міст, які "провалили" план мобілізації

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11:20 Що таке супутниковий зв'язок і які смартфони його підтримують

11:19 Готували теракти на Одещині — спецслужби викрили агентів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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