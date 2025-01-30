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Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

30 января 2025 г. 10:41

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Военнослужащий раскритиковал подбор граждан на мобилизацию со стороны работников ТЦК и СП. Мол, в армию попадают люди с серьезными болезнями, расстройствами и зависимостями, которые тратят ресурсы государства зря.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил Кирилл Сазонов.

ТЦК мобилизует пьяниц, наркоманов и больных

Военнослужащий сказал, что на пополнение нередко привозят людей с болезнями и расстройствами, которые не принесут реальной пользы войску.

"Пополнение от ТЦК иногда вызывает очень много вопросов у нас. Ты едешь на пополнение, смотришь кого тебе предлагают, а кого ты там возьмешь? Ну на самом деле кто-то явный наркоман, кто-то явный "аватар", его заносить надо в автобус. Кто-то больной и пришел сразу с кучей документов, чтобы пойти с ними на госпиталь, и его за полгода спишут. Зачем он нужен?"— сказал Кирилл Сазонов.

В то же время мобилизация таких граждан является большим бременем на бюджет страны. Обеспечивать военного так или иначе нужно, даже если его вскоре спишут, сказал военный.

"Его надо привести, где-то поселить, все время кормить, платить ему заработную плату, обеспечить формой, брониками, атвоматами, тратить на него время, силы, ресурсы, делопроизводитель заполняет на него кучу бумаг. Куча людей занимается его обслуживанием, а он придет сюда, пойдет на госпиталь и за полгода его спишут. Или он не может протрезветь, или безнадежно болен. Зачем нам такие нужны? Он не будет бойцом", — высказался военный.

Напомним, стало известнокого будут мобилизовать в первую очередь с 1 февраля. Тем временем на Львовщине наказали двух мэров городов, которые "провалили" план мобилизации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:06 Из-за смены климата Украина сможет вырастить экозотические фрукты

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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