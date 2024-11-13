Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Ідею щодо розформування ТЦК можна частково втілити. Йдеться про створення бригад, які складатимуться з військовослужбовців, які зараз працюють у центрах комплектування.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в середу, 13 листопада, заявила голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

Що каже нардеп щодо розформування ТЦК

Вікторія Гриб наголосила, що насамперед потрібно проаналізувати, хто працює у ТЦК.

"Якщо там дійсно служать ветерани, які отримали поранення і мають статус УБД, то це виправдано. Але якщо там працюють здорові люди, то чому вони не на передовій? У мене є такі запитання, і я переконана, що їх ставить і суспільство", — зазначила представниця Верховної Ради.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК Роман Істомін вважає, що із працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду. Також він заявив, що жодного розпорядження щодо розформування не було.

Раніше нардеп Мар'яна Безугла заявила, що у ТЦК та рекрутингових центрах служать до 100 тисяч людей, які в разі розформування могли б поповнити підрозділи Сил оборони України.