Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Идею о расформировании ТЦК можно частично воплотить. Речь идет о создании бригад, состоящих из военнослужащих, которые сейчас работают в центрах комплектования.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в среду, 13 ноября, заявила глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

Что говорит нардеп по поводу расформирования ТЦК

Виктория Гриб подчеркнула, что прежде всего нужно проанализировать, кто работает в ТЦК.

"Если там действительно служат ветераны, получившие ранения и имеющие статус УБД, то это оправдано. Но если там работают здоровые люди, то почему они не на передовой? У меня есть такие вопросы, и я убеждена, что их задает и общество", — отметила представитель Верховной Рады.

Напомним, представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин считает, что из работников ТЦК невозможно создать ни одну бригаду. Также он заявил, что никакого распоряжения касательно расформирования не было.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в ТЦК и рекрутинговых центрах служат до 100 тысяч человек, которые в случае расформирования могли бы пополнить подразделения Сил обороны Украины.