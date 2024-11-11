Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки провалили мобілізацію. Це сталося через неправомірні дії їхніх представників. ТЦК та СП потрібно негайно розформувати.

Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 11 листопада.

Методи ТЦК вплинули на мобілізацію в Україні

Камельчук заявив, що ТЦК не справились із завданням мобілізації. Він зазначив, що в інтернеті поширювалось чимало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК та СП.

"Це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі. А скільки ще не було зафіксовано, а скільки ще було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів військовозобов’язаних, чи не дуже військовозобов’язаних, спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини та ці випадки не зафіксовані", — зазначив нардеп.

За словами Камельчука, це свідчить про те, що ТЦК та СП потрібно розформувати. Мовляв, такими діями вони тільки зривають мобілізацію.

"Люди ховаються. Ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, йдуть в СЗЧ тільки через те, що це не людське ставлення", — наголосив народний депутат.

Камельчук зазначив, що на території ТЦК, попри прохання юристів, адвокатів чи родичів, навіть не пускають правоохоронців.

"Мені здається, що є якась відповідна вказівка, яку навіть не розуміє керівництво Національної поліції, тому що і їх не допускають на територію ТЦК", — сказав нардеп.

Нагадаємо, працівники ТЦК та СП проводять рейди в будь-яких публічних місцях. Згідно із законом, роздавати повістки можуть і персонально за місцем проживання.

На українців, які порушили правила військового обліку, може чекати розшук, який передбачає відкриття кримінального провадження.