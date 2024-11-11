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Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

11 ноября 2024 г. 13:07

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки провалили мобилизацию. Это произошло из-за неправомерных действий их представителей. ТЦК и СП следует немедленно расформировать.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 11 ноября.

Методы ТЦК повлияли на мобилизацию в Украине

Камельчук заявил, что ТЦК не справились с задачей мобилизации. Он отметил, что в интернете распространялось немало видео, где были видны некомпетентные действия работников ТЦК и СП.

"Это не один-два ролика. Мы за это время увидели их тысячи. А сколько еще не было зафиксировано, а сколько еще было попыток разных юристов, адвокатов или родственников военнообязанных, или не очень военнообязанных, попытаться добиться выполнения или соблюдения прав человека. И эти случаи не зафиксированы", — отметил нардеп.

https://t.me/novynylive/127532

По словам Камельчука, это говорит о том, что ТЦК и СП нужно расформировать. Мол, такими действиями они только срывают мобилизацию.

"Люди прячутся. Те люди, которые даже попадают в учебные центры или воинские части, идут в СЗЧ только потому, что это не человеческое отношение", — подчеркнул народный депутат.

Камельчук отметил, что на территории ТЦК, несмотря на просьбы юристов, адвокатов или родственников, даже не пускают правоохранителей.

"Мне кажется, что есть какое-то соответствующее указание, которое даже не понимает руководство Национальной полиции, потому что и их не допускают на территорию ТЦК", — сказал нардеп.

Напомним, работники ТЦК и СП проводят рейды в любых публичных местах. Согласно закону, раздавать повестки могут и персонально по месту жительства.

Украинцев, нарушивших правила военного учета, может ожидать розыск, предусматривающий открытие уголовного производства.

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13:59 В Германии украинца убили из-за спора о Путине — фото

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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