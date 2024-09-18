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Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

18 вересня 2024 р. 15:41

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Територіальні центри комплектування можуть не мобілізувати військовозобов'язаних у віці 18-25 років, які були обмежено придатними. Призов такої категорії людей може бути лише за добровільною згодою. 

Про це повідомив  нардеп Олександр Федієнко в ефірі День.LIVE у середу, 18 вересня. 

За яких умову чоловіки 18-25 років не підлягають мобілізації

"Є домовленість з Міністерства оборони щодо наказу до ТЦК, щоб не мобілізовувати військовозобов'язаних 18-25 років, які були обмежено придатними. Мобілізація такої категорії осіб можлива тільки за добровільною згодою", — сказав нардеп. 

Федієнко також повідомив, що парламентський безпековий комітет підтримав законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків 18-25 років.

Реакція Гончаренка на заяви Федієнка

Коментуючи слова Федієнка, народний депутат Олексій Гончарено припустив, що він напевно не дуже розуміє як працює Міноборони. 

"ТЦК вже отримали наказ" — це не в телефонному режимі, це мають зробити наказ і надіслати його на Сухопутні війська і далі на ОК і далі на всі ТЦК.  Сказати по телевізору — не мобілізуємо, не працює. Армія — єдина, напевно, структура в державі в якій політична воля не працює. Немає папірця — немає роботи", — висловився Гончаренко.

Він також додав, що така інформація не підлягає дійсності, тому не потрібно це розповідати і таким чином заспокоювати людей. За його словами, поки не буде наказу Міноборони, доти мобілізація людей до 25 років буде тривати. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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