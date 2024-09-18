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Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

18 сентября 2024 г. 15:41

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Территориальные центры комплектования могут не мобилизовать военнообязанных в возрасте 18-25 лет, ограниченных пригодными. Призыв такой категории людей может быть только по добровольному согласию. 

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко в эфире День.LIVE в среду, 18 сентября.

При которых условие мужчины 18-25 лет не подлежат мобилизации

"Есть договоренность с Министерства обороны о приказе в ТЦК, чтобы не мобилизовывать военнообязанных 18-25 лет, которые были ограниченно годными. Мобилизация такой категории лиц возможна только по добровольному согласию", — сказал нардеп.

Федиенко также сообщил, что парламентский комитет безопасности поддержал законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных мужчин 18-25 лет.

Реакция Гончаренко на заявления Федиенко

Комментируя слова Федиенко, народный депутат Алексей Гончарено предположил, что он, наверное, не очень понимает, как работает Минобороны.

"ТЦК уже получили приказ" — это не в телефонном режиме, это должны сделать приказ и отправить его на Сухопутные войска и дальше на ОК и на все ТЦК. Сказать по телевизору — не мобилизуем, не работает. Армия — единственная, наверное, структура в государстве, в котором политическая воля не работает. Нет бумажки — нет работы", — высказался Гончаренко.

Он также добавил, что такая информация не подлежит действительности, поэтому не нужно рассказывать и таким образом успокаивать людей. По его словам, пока не будет приказа Минобороны, до этого мобилизация людей до 25 лет будет продолжаться.

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Скриншот сообщения Гончаренко

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