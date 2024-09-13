Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Адвокат Ростислав Кравець звернув увагу на критичну ситуацію з дотриманням прав і свобод громадян в Україні. Він заявив, що дії представників Територіальних центрів комплектування викликають серйозні занепокоєння.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Коментар адвоката про дії ТЦК

Адвокат підкреслив, що хоч повага до військових, які воюють на фронті, є. Однак до людей у військовій формі, які хапають людей на вулиці, ставлення інше. Він наголосив на необхідності навести лад із дотриманням вимог закону представниками ТЦК.

"У нас ситуація чому така? Ми повинні мобілізувати таку кількість людей, і не має значення, як. А потім ми бачимо: керівника якогось ТЦК взяли з мільйоном доларів, схованими в стіні... Що це таке?", — зазначив Кравець.