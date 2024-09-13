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Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

13 сентября 2024 г. 23:19

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22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

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20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

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17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

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17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

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16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

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13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

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Адвокат Ростислав Кравец обратил внимание на критическую ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан Украины. Он заявил, что действия представителей Территориальных центров комплектования вызывают серьезную обеспокоенность.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Комментарий адвоката о действиях ТЦК

Адвокат подчеркнул, что хоть уважение к военным, воюющим на фронте, есть. Однако к людям в военной форме, хватающим людей на улице, отношение другое. Он отметил необходимость навести порядок с соблюдением требований закона представителями ТЦК.

"У нас ситуация почему такая? Мы должны мобилизовать такое количество людей, и неважно, как. А потом мы видим: руководителя какого-то ТЦК взяли с миллионом долларов, спрятанными в стене... Что это такое?" — отметил Кравец.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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