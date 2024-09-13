Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Адвокат Ростислав Кравец обратил внимание на критическую ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан Украины. Он заявил, что действия представителей Территориальных центров комплектования вызывают серьезную обеспокоенность.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Комментарий адвоката о действиях ТЦК

Адвокат подчеркнул, что хоть уважение к военным, воюющим на фронте, есть. Однако к людям в военной форме, хватающим людей на улице, отношение другое. Он отметил необходимость навести порядок с соблюдением требований закона представителями ТЦК.

"У нас ситуация почему такая? Мы должны мобилизовать такое количество людей, и неважно, как. А потом мы видим: руководителя какого-то ТЦК взяли с миллионом долларов, спрятанными в стене... Что это такое?" — отметил Кравец.