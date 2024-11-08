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Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

08 листопада 2024 р. 12:47

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12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

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18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

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15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

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13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

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12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Адвокат Олег Леонтьєв пояснив, що до третини штрафів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки скасовують суди. Це відбувається внаслідок грубих процесуальних помилок.

Про це Леонтьєв сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 8 листопада.

Штрафи від ТЦК скасовуються

Адвокат пояснив, що часто співробітники ТЦК не повністю дотримуються процедури при складанні адміністративних матеріалів. Це може стати підставою для успішного оскарження. 

Адвокат також згадав про випадки, коли порушники укладають "джентльменські угоди" з працівниками ТЦК, домовляючись про відтермінування мобілізації в обмін на сплату штрафу.

"Людині потрібно 2-3 місяці для розв'язання особистих питань. Але ця людина не має підстав для відстрочки. Тут є навіть "джентльменська угода" з працівниками ТЦК: так, він сплатить штраф і його не буде оскаржувати, але вони 2-3 місяці не будуть його мобілізовувати", — пояснив юрист.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік звернувся до суду з позовною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування постанови про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Суд задовольнив позов чоловіка.

Також ми розповідали, коли суд може відмінити штраф, виписаний ТЦК.

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04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК