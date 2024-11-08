Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Адвокат Олег Леонтьєв пояснив, що до третини штрафів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки скасовують суди. Це відбувається внаслідок грубих процесуальних помилок.

Про це Леонтьєв сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 8 листопада.

Штрафи від ТЦК скасовуються

Адвокат пояснив, що часто співробітники ТЦК не повністю дотримуються процедури при складанні адміністративних матеріалів. Це може стати підставою для успішного оскарження.

Адвокат також згадав про випадки, коли порушники укладають "джентльменські угоди" з працівниками ТЦК, домовляючись про відтермінування мобілізації в обмін на сплату штрафу.

"Людині потрібно 2-3 місяці для розв'язання особистих питань. Але ця людина не має підстав для відстрочки. Тут є навіть "джентльменська угода" з працівниками ТЦК: так, він сплатить штраф і його не буде оскаржувати, але вони 2-3 місяці не будуть його мобілізовувати", — пояснив юрист.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік звернувся до суду з позовною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування постанови про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Суд задовольнив позов чоловіка.

Також ми розповідали, коли суд може відмінити штраф, виписаний ТЦК.