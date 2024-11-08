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Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

8 ноября 2024 г. 12:47

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12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

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12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
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20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

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Адвокат Олег Леонтьев объяснил, что до трети штрафов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки упраздняют суды. Это происходит из-за грубых процессуальных ошибок.

Об этом Леонтьев сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 ноября.

Штрафы от ТЦК отменяются

Адвокат пояснил, что часто сотрудники ТЦК не полностью соблюдают процедуру при составлении административных материалов. Это может послужить основанием для успешного обжалования.

Адвокат также упомянул о случаях, когда нарушители заключают "джентльменские соглашения" с работниками ТЦК, договариваясь об отсрочке мобилизации в обмен на уплату штрафа.

"Человеку нужно 2-3 месяца для решения личных вопросов. Но у этого человека нет оснований для отсрочки. Здесь есть даже "джентльменское соглашение" с работниками ТЦК: да, он оплатит штраф и его не будет обжаловать, но они 2-3 месяцы не будут его мобилизовывать", — объяснил юрист.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина обратился в суд с исковым заявлением в территориальный центр комплектования и социальную поддержку об отмене постановления о штрафе в размере 17 тысяч гривен. Суд удовлетворил иск мужчины.

Также мы рассказывали, когда суд может отменить штраф, выписанный ТЦК.

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13:51 Ермак заявил, что некоторые депутаты делают ошибку в интересах РФ

13:49 Дело Одесского аэропорта пытались затянуть в суде — детали

13:47 Чмут объяснил, как Украина может победить в войне на истощение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 В TikTok появилась новая функция для меломанов — как она работает

13:36 В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела

13:35 Первая женщина во главе аппарата Белого дома — кто такая Уайлз

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12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

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12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
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20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

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