Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Адвокат Олег Леонтьев объяснил, что до трети штрафов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки упраздняют суды. Это происходит из-за грубых процессуальных ошибок.

Об этом Леонтьев сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 ноября.

Штрафы от ТЦК отменяются

Адвокат пояснил, что часто сотрудники ТЦК не полностью соблюдают процедуру при составлении административных материалов. Это может послужить основанием для успешного обжалования.

Адвокат также упомянул о случаях, когда нарушители заключают "джентльменские соглашения" с работниками ТЦК, договариваясь об отсрочке мобилизации в обмен на уплату штрафа.

"Человеку нужно 2-3 месяца для решения личных вопросов. Но у этого человека нет оснований для отсрочки. Здесь есть даже "джентльменское соглашение" с работниками ТЦК: да, он оплатит штраф и его не будет обжаловать, но они 2-3 месяцы не будут его мобилизовывать", — объяснил юрист.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина обратился в суд с исковым заявлением в территориальный центр комплектования и социальную поддержку об отмене постановления о штрафе в размере 17 тысяч гривен. Суд удовлетворил иск мужчины.

Также мы рассказывали, когда суд может отменить штраф, выписанный ТЦК.