Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики arrow
Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

14 червня 2024 р. 12:26

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Text

08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
Text

23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

Text

20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Text

20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

Text

17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

Text

17:51Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Text

08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
Text

23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

Text

20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Text

20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

Text

17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

Text

17:51 Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше ніж у інших регіонах України. Станеться це через ремонтні роботи на кількох енергоблоках українських атомних електростанцій.

Про це експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив в етері Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Відключення світла та ремонт енергоблоків на АЕС

"Окрім Київщини, до частих відключень мають готуватися жителі Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини та Львівщини. Інші регіони також матимуть обмеження на споживання електроенергії, але більш лояльні", — заявив експерт.

Корольчук наголосив, що така ситуація станеться через те, що найближчим часом на ремонт виведуть п'ять із дев'яти енергоблоків українських АЕС.

За словами експерта, скоріш за все це буде не ремонт, а профілактичний огляд, адже ремонт енергоблока можетривати три, або і чотири місяці. Об'єкти відключатимуть почергово, а не всі одразу.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомили, що розпочали ремонт одного із енергоблоків на АЕС. Загалом в Україні необхідно відремонтувати шість енергетичних блоків на атомних станціях. П'ять з них виведуть на ремонт за тиждень.

Графіки відключення світла в Україні в п'ятницю, 14 червня, діятимуть по всій території. Електроенергії може не бути з 18:00 до 22:00.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:34 Зеленський анонсував підписання безпекових угод ще з 10 країнами

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

12:17 До України повернули тіла 254 загиблих військових

12:15 Розтратив майже мільйон гривень — судитимуть екскерівника медзакладу Одеської обларди

11:57 В Україні зріс експорт металів, мінералів та продовольчих продуктів — яким був імпорт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:54 Сирський на передовій вручив нагороди військовим

11:53 У Міноборони пояснили, як 17-річні українці за кордоном можуть оновити свої дані

11:50 В Раді з'явився законопроєкт про податок за бронь від мобілізації — яку суму пропонують нардепи

11:45 Призовники замість зерна — на Одещині зупинили фуру із 41 ухилянтом

11:35 Вибухи на Хмельниччині — стали відомі деталі атаки росіян

12:34 Зеленський анонсував підписання безпекових угод ще з 10 країнами

12:17 До України повернули тіла 254 загиблих військових

12:15 Розтратив майже мільйон гривень — судитимуть екскерівника медзакладу Одеської обларди

11:57 В Україні зріс експорт металів, мінералів та продовольчих продуктів — яким був імпорт

11:54 Сирський на передовій вручив нагороди військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:53 У Міноборони пояснили, як 17-річні українці за кордоном можуть оновити свої дані

11:50 В Раді з'явився законопроєкт про податок за бронь від мобілізації — яку суму пропонують нардепи

11:45 Призовники замість зерна — на Одещині зупинили фуру із 41 ухилянтом

11:35 Вибухи на Хмельниччині — стали відомі деталі атаки росіян

11:34 Кількість працездатного населення в Україні різко впала — причини та загрози

Новина з відео

06:10 Мирний саміт у Швейцарії — на які результати очікує Україна

05:23 Ринок праці у червні — кому в Україні пропонують зарплатню у 600 тисяч гривень

05:22 Перші півроку правління Мілея в Аргентині — суперечливий початок та економічний бум

13 червня 2024
Ексклюзив

20:20 Чи буде Україна з хлібом цього року — проблеми аграріїв Одещини на жниві

11 червня 2024

23:12 Експерт пояснив різницю ударів РФ по енергетиці між 2022 і 2024 роками

20:15 Наскільки обґрунтовані нові ціни на електрику — думка одеситів

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Text

08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
Text

23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

Text

20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Text

20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

Text

17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

Text

17:51 Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень