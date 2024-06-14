Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше ніж у інших регіонах України. Станеться це через ремонтні роботи на кількох енергоблоках українських атомних електростанцій.

Про це експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив в етері Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Відключення світла та ремонт енергоблоків на АЕС

"Окрім Київщини, до частих відключень мають готуватися жителі Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини та Львівщини. Інші регіони також матимуть обмеження на споживання електроенергії, але більш лояльні", — заявив експерт.

Корольчук наголосив, що така ситуація станеться через те, що найближчим часом на ремонт виведуть п'ять із дев'яти енергоблоків українських АЕС.

За словами експерта, скоріш за все це буде не ремонт, а профілактичний огляд, адже ремонт енергоблока можетривати три, або і чотири місяці. Об'єкти відключатимуть почергово, а не всі одразу.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомили, що розпочали ремонт одного із енергоблоків на АЕС. Загалом в Україні необхідно відремонтувати шість енергетичних блоків на атомних станціях. П'ять з них виведуть на ремонт за тиждень.

Графіки відключення світла в Україні в п'ятницю, 14 червня, діятимуть по всій території. Електроенергії може не бути з 18:00 до 22:00.