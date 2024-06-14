Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

Потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины. Произойдет это из-за ремонтных работ на нескольких энергоблоках украинских атомных электростанций.

Об этом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 июня.

Отключение света и ремонт энергоблоков на АЭС

"Кроме Киевщины, к частым отключениям должны готовиться жители Харьковщины, Одесщины, Днепропетровщины и Львовщины. Другие регионы также будут иметь ограничения на потребление электроэнергии, но более лояльны", — заявил эксперт.

Корольчук подчеркнул, что такая ситуация произойдет из-за того, что в ближайшее время на ремонт выведут пять из девяти энергоблоков украинских АЭС.

По словам эксперта, скорее всего, это будет не ремонт, а профилактический осмотр, ведь ремонт энергоблока может продолжаться три, или и четыре месяца. Объекты будут отключать поочередно, а не сразу.

Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что начали ремонт одного из энергоблоков на АЭС. В целом, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях. Пять из них будут выведены на ремонт через неделю.

Графики отключения света в Украине в пятницу, 14 июня, будут действовать по всей территории. Электроэнергии может не быть с 18:00 до 22:00.