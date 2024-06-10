Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

В Україні заборонили державним установам вмикати кондиціонери через дефіцит електроенергії. Однак наразі неможливо проконтролювати дотримання цієї заборони та карати за її порушення.

Про це заявив ексзаступник Міністра з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука в ефірі Ранок.LIVE.

Заборона на використання кондиціонерів

"Ну добре, ви забороните чиновникам вмикати їх, а яким чином ви здатні проконтролювати це? Яким чином ви здатні карати за порушення вашої постанови?", — сказав Тука.

На його думку, для заощадження на вуличному освітленні в українських містах, ймовірно, треба провести ревізію електромереж.

Він навів приклад, що у Києві під час відключення світла, на вулиці Великій Васильківській не працюють світлофори на двох кварталах, а паралельно на тій самій ділянці на вулиці Антоновича — навпаки, світлофори заживлені.

"Я не можу зрозуміти, яким чином це взагалі впливає на економію електроенергії", — додав Тука.

Раніше у КМДА назвали проміжки часу, в які у Києві сьогодні будуть вимикати світло. Так, електроенергії може не бути з 16:00 до 22:00.

Також ми писали, що з 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. Таким чином тривалість відключень в Україні має вирівнятися.