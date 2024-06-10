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Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

10 июня 2024 г. 14:08

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13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

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13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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В Украине запретили государственным учреждениям включать кондиционеры из-за дефицита электроэнергии. Однако пока невозможно проконтролировать соблюдение этого запрета и наказывать за его нарушение.

Об этом заявил экс-замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука в эфире Ранок.LIVE.

Запрет на использование кондиционеров

"Ну ладно, вы запретите чиновникам включать их, а каким образом вы способны проконтролировать это? Каким образом вы способны наказывать за нарушение вашего постановления?", — сказал Тука.

По его мнению, для экономии на уличном освещении в украинских городах, вероятно, нужно провести ревизию электросетей.

Он привел пример, что в Киеве при отключении света на улице Большой Васильковской не работают светофоры на двух кварталах, а параллельно на том же участке на улице Антоновича — наоборот, светофоры запитаны.

"Я не могу понять, как это вообще влияет на экономию электроэнергии", — добавил Тука.

Ранее в КГГА назвали промежутки времени, в которые сегодня будут выключать свет. Так, электроэнергии может не быть с 16:00 до 22:00.

Также мы писали, что с 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Таким образом, продолжительность отключений в Украине должна выровняться.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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