Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

В Украине запретили государственным учреждениям включать кондиционеры из-за дефицита электроэнергии. Однако пока невозможно проконтролировать соблюдение этого запрета и наказывать за его нарушение.

Об этом заявил экс-замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука в эфире Ранок.LIVE.

Запрет на использование кондиционеров

"Ну ладно, вы запретите чиновникам включать их, а каким образом вы способны проконтролировать это? Каким образом вы способны наказывать за нарушение вашего постановления?", — сказал Тука.

По его мнению, для экономии на уличном освещении в украинских городах, вероятно, нужно провести ревизию электросетей.

Он привел пример, что в Киеве при отключении света на улице Большой Васильковской не работают светофоры на двух кварталах, а параллельно на том же участке на улице Антоновича — наоборот, светофоры запитаны.

"Я не могу понять, как это вообще влияет на экономию электроэнергии", — добавил Тука.

Ранее в КГГА назвали промежутки времени, в которые сегодня будут выключать свет. Так, электроэнергии может не быть с 16:00 до 22:00.

Также мы писали, что с 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Таким образом, продолжительность отключений в Украине должна выровняться.