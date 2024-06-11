Росія змінила тактику ударів по енергетичній системі — Харченко пояснив, як саме

Росія змінила тактику ударів по енергетичній системі України у 2024 році. Зокрема, тепер країна-агресор атакує перш за все вугільні електростанції.

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив в інтерв'ю Новини.LIVE у понеділок, 10 червня.

Чим цьогорічні удари РФ по енергетиці відрізняються від атак минулих років

За словами Харченка, удари, яких росія завдавала у 2022 році були спрямовані більше на високовольтні мережі. Проте зараз тактика змінилася.

"Якщо коротко, то в 2022 році удари, які наносили московити, вони були спрямовані на високовольтні мережі. Ми доволі оперативно реагували на ці удари, навчилися у 2023 році швидко відновлювати пошкодження. Ми фактично знівеліювали той вплив, який вони здійснювали", — сказав він.

Харченко наголосив, що саме тому зима 2023-2024 років була відносно спокійною і комфортною.

"Зараз вони змінили тактику, змінили стратегію. Почали наносити дуже масовані удари саме по генерації. По тепловій генерації. Перш за все по вугільних електростанціях, по великих гідрогенеруючих потужностях", — додав він.

Директор Центру досліджень енергетики підкреслив, що росіянам вдалося досягти своєї мети, оскільки Україна не мала достатньо ППО, щоб захистити станції.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новини.LIVE Харченко також розповів, коли закінчаться віялові відключення світла в Україні та чи може РФ влаштувати повний блекаут.

Додамо, що наразі в Укренерго не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.