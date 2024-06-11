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Россия изменила тактику ударов по энергетической системе — Харченко объяснил, как именно

Россия изменила тактику ударов по энергетической системе — Харченко объяснил, как именно

11 июня 2024 г. 11:32

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Россия сменила тактику ударов по энергетической системе Украины в 2024 году. В частности, теперь страна-агрессор атакует, прежде всего, угольные электростанции.

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил в интервью Новости.LIVE в понедельник, 10 июня.

Чем нынешние удары РФ по энергетике отличаются от атак прошлых лет

По словам Харченко, удары, которые Россия наносила в 2022 году, были направлены больше на высоковольтные сети. Однако сейчас тактика поменялась.

"Если коротко, то в 2022 году удары, которые наносили московиты, они были направлены на высоковольтные сети. Мы достаточно оперативно реагировали на эти удары, научились в 2023 году быстро восстанавливать повреждения. Мы фактически нивелировали то воздействие, которое они оказывали", — сказал он. 

Харченко подчеркнул, что именно поэтому зима 2023-2024 годов была относительно спокойной и комфортной.

"Сейчас они изменили тактику, изменили стратегию. Начали наносить очень массированные удары именно по генерации. По тепловой генерации. Прежде всего, по угольным электростанциям, по большим гидрогенерирующим мощностям", — добавил он.

Директор Центра исследований энергетики подчеркнул, что россиянам удалось достичь своей цели, поскольку у Украины не было достаточно ПВО, чтобы защитить станции.

Напомним, в интервью Новости.LIVE Харченко также рассказал, когда закончатся веерные отключения света в Украине и может ли РФ устроить полный блэкаут.

Добавим, что в настоящее время в Укрэнерго не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине . Компания заявила, что не следует путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.

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