Нардеп відповів, чи можливо побудувати нові станції маневреної генерації цього року

Російські окупанти знищили 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України. Внаслідок ударів ворога втрачено вже дев'ять гігаватів потужностей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує побудувати один гігават газової маневреної генерації вже цього року. Нардеп від "Довіри" Володимир Арешонков відповів, чи можливо це.

Про це Володимир Арешонков говори в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 червня.

Будівництво станцій маневреної генерації

Арешонков наголосив, що наразі урядовці стурбовані тим станом, який зараз в Україні. За їхніми словами, внаслідок російських обстрілів є справді серйозні руйнування. Фахівці наголошують, що відновлення займе велику кількість часу.

"Потрібно сприймати це серйозно, бо дехто говорить, що можливо це ІПСО і розганяє це. Ще раз кажу, урядовці дуже стурбовані. Сьогодні всі голови військово-цивільних адміністрацій областей, органи місцевого самоврядування отримали рекомендації та вказівки, що потрібно готуватися серйозно до початку осені-зими", — зазначив нардеп.

За його словами, наразі промисловості шукають способи, як забезпечити себе джерелом електроенергії.

"Люди готуються до того, що восени можуть бути проблеми. Завдання уряду сьогодні — максимально працювати з нашими партнерами", — додав Арешонков.

Нагадаємо, в Україні через негоду минулої доби знеструмлено понад 38 тисяч абонентів. Не дивлячись на те, що в основному у країні знеструмлення були спричинені грозою та сильними поривами вітру, проблеми в електроенергетиці є і через бойові дії та влучання "шахедів" і ракет росіян.

Також в усіх областях України 12 червня діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадять з 15:00 до 23:00.