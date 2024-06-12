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Нардеп ответил, возможно ли построить новые станции маневренного поколения в этом году

Нардеп ответил, возможно ли построить новые станции маневренного поколения в этом году

12 июня 2024 г. 13:02

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22:03 Плетенчук объяснил, почему освобождение от врага Азовского моря является слишком сложной задачей

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21:08 Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

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19:11 Ядерные учения в Беларуси — Ступак объяснил, какая существует угроза и спрогнозировал реакцию мира

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18:25 Жизни людей, которые выжили — в Одессе презентовали книгу "Истории сильных"

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Российские оккупанты уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины. В результате ударов врага потеряно уже девять гигаватт мощностей. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует построить один гигаватт газовой маневренной генерации уже в этом году. Нардеп от "Доверия" Владимир Арешонков ответил, возможно ли это.

Об этом Владимир Арешонков говорит в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 июня.

Строительство станций маневренной генерации

Арешонков подчеркнул, что в настоящее время чиновники обеспокоены состоянием, которое сейчас в Украине. По их словам, в результате российских обстрелов действительно серьезные разрушения. Специалисты отмечают, что восстановление займет большое количество времени.

"Нужно воспринимать это серьезно, потому что некоторые говорят, что возможно это ИПСО и разгоняет это. Еще раз говорю, чиновники очень обеспокоены. Сегодня все главы военно-гражданских администраций областей, органы местного самоуправления получили рекомендации и указания, что нужно готовиться серьезно к началу осени-зимы", — отметил нардеп.

По его словам, в настоящее время промышленности ищут способы, как обеспечить себя источником электроэнергии.

"Люди готовятся к тому, что осенью могут быть проблемы. Задача правительства сегодня — максимально работать с нашими партнерами", — добавил Арешонков.

Напомним, в Украине из-за непогоды за прошедшие сутки обесточено более 38 тысяч абонентов. Несмотря на то, что в основном в стране обесточения были вызваны грозой и сильными порывами ветра, проблемы в электроэнергетике есть и из-за боевых действий и попадания "шахедов" и ракет россиян.

Также во всех областях Украины 12 июня будут действовать графики отключения света. Ограничения будут введены с 15:00 до 23:00.

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13:25 Малюська заявил, что некоторые из мобилизованных заключенных повторно совершили преступления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:22 В Донецке раздавались мощные взрывы — есть попадания

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