Нардеп ответил, возможно ли построить новые станции маневренного поколения в этом году

Российские оккупанты уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины. В результате ударов врага потеряно уже девять гигаватт мощностей. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует построить один гигаватт газовой маневренной генерации уже в этом году. Нардеп от "Доверия" Владимир Арешонков ответил, возможно ли это.

Об этом Владимир Арешонков говорит в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 июня.

Строительство станций маневренной генерации

Арешонков подчеркнул, что в настоящее время чиновники обеспокоены состоянием, которое сейчас в Украине. По их словам, в результате российских обстрелов действительно серьезные разрушения. Специалисты отмечают, что восстановление займет большое количество времени.

"Нужно воспринимать это серьезно, потому что некоторые говорят, что возможно это ИПСО и разгоняет это. Еще раз говорю, чиновники очень обеспокоены. Сегодня все главы военно-гражданских администраций областей, органы местного самоуправления получили рекомендации и указания, что нужно готовиться серьезно к началу осени-зимы", — отметил нардеп.

По его словам, в настоящее время промышленности ищут способы, как обеспечить себя источником электроэнергии.

"Люди готовятся к тому, что осенью могут быть проблемы. Задача правительства сегодня — максимально работать с нашими партнерами", — добавил Арешонков.

Напомним, в Украине из-за непогоды за прошедшие сутки обесточено более 38 тысяч абонентов. Несмотря на то, что в основном в стране обесточения были вызваны грозой и сильными порывами ветра, проблемы в электроэнергетике есть и из-за боевых действий и попадания "шахедов" и ракет россиян.

Также во всех областях Украины 12 июня будут действовать графики отключения света. Ограничения будут введены с 15:00 до 23:00.