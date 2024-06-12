Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

Урядовці стурбовані ситуацією з енергобезпекою, обласні військові адміністрації отримали рекомендації щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Новий період в енергетиці буде достатньо важким.

Про це заявиви народний депутат Володимир Арешонков в ефірі Ранок.LIVE в середу, 12 червня.

Ситуація з підготовкою до осінньо-зимового сезону в енергетиці

"Ми нещодавно мали зустріч з міністром палива та енергетики України паном Галущенком. За отриманою інформацією про об'єкти, розташовані в різних областях України, можна сказати, що руйнування є досить серйозними. Фахівці стверджують, що відновлення займе значну кількість часу", — заявив політик.

Арешонков додав, що місцевій владі у кожному регіоні, місті та населеному пункті необхідно придбати максимальну кількість джерел енергії.

"Я, наприклад, знаю, що керівники великих промислових підприємств, представники бізнесу сьогодні дуже активно займаються пошуком джерел для забезпечення себе електроенергією, тобто люди готуються до того, що восени можуть виникнути проблеми", — підсумував нардеп.

Навесні 2024 року РФ змінила тактику й атакувала енергетичні генеруючі потужності. Через брак засобів ППО в України ці удари стали успішними для ворога.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.