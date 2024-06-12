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Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

12 червня 2024 р. 14:12

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14:12 Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

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13:02 Нардеп відповів, чи можливо побудувати нові станції маневреної генерації цього року

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08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

11 червня 2024
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22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

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22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

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21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

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19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

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Урядовці стурбовані ситуацією з енергобезпекою, обласні військові адміністрації отримали рекомендації щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Новий період в енергетиці буде достатньо важким.

Про це заявиви народний депутат Володимир Арешонков в ефірі Ранок.LIVE в середу, 12 червня.

Ситуація з підготовкою до осінньо-зимового сезону в енергетиці

"Ми нещодавно мали зустріч з міністром палива та енергетики України паном Галущенком. За отриманою інформацією про об'єкти, розташовані в різних областях України, можна сказати, що руйнування є досить серйозними. Фахівці стверджують, що відновлення займе значну кількість часу", —  заявив політик.

Арешонков додав, що місцевій владі у кожному регіоні, місті та населеному пункті необхідно придбати максимальну кількість джерел енергії.

"Я, наприклад, знаю, що керівники великих промислових підприємств, представники бізнесу сьогодні дуже активно займаються пошуком джерел для забезпечення себе електроенергією, тобто люди готуються до того, що восени можуть виникнути проблеми", —  підсумував нардеп. 

Навесні 2024 року РФ змінила тактику й атакувала енергетичні генеруючі потужності. Через брак засобів ППО в України ці удари стали успішними для ворога. 

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.

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14:58 У Житомирі зловмисники намагалися увірватися в квартиру військовослужбовця

14:53 Військовозобов'язані отримають новий спосіб підтвердити оновлення даних — Міноборони

14:46 Сьогодні відключення світла почнуться пізніше — у ДТЕК назвали години

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:45 Росіяни побоюються за Кримський міст — нові загородження у морі

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22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

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22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

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21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

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