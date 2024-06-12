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Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

12 июня 2024 г. 14:12

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Чиновники обеспокоены ситуацией с энергобезопасностью, областные военные администрации получили рекомендации по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Новый период в энергетике будет достаточно трудным.

Об этом заявил народный депутат Владимир Арешонков в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 июня.

Ситуация с подготовкой к осенне-зимнему сезону в энергетике

"Мы недавно встречались с министром топлива и энергетики Украины господином Галущенко. По полученной информации об объектах, расположенных в разных областях Украины, можно сказать, что разрушения достаточно серьезные. Специалисты утверждают, что восстановление займет значительное количество времени", — заявил политик.

Арешонков добавил, что местным властям в каждом регионе, городе и населенном пункте необходимо приобрести максимальное количество источников энергии.

"Я, например, знаю, что руководители крупных промышленных предприятий, представители бизнеса сегодня очень активно занимаются поиском источников для обеспечения себя электроэнергией, то есть люди готовятся к тому, что осенью могут возникнуть проблемы", — подытожил нардеп.

Весной 2024 года РФ сменила тактику и атаковала энергетические генерирующие мощности. Из-за нехватки средств ПВО у Украины эти удары стали успешными для врага.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей

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13:57 ВСУ уничтожили радары российских систем ПВО в Крыму, — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:51 NovaPay запустит новый продукт — что станет доступно

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