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Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

08 червня 2024 р. 20:45

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19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

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Ексміністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко розповів, чому повноцінно захистити українські ТЕЦ неможливо. Гроші та боєприпаси Київ отримав від партнерів, але є один нюанс.

Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.

Чому неможливо захистити енергооб'єкти України

"Зруйнована генерація теплова. Так, її можна відновити — значну частину, не все. Бо там є дуже значні пошкодження на блоках. Я переконаний, що енергетики знають, як це відновити — за чотири-п'ять місяців. Але для цього потрібні гроші. Однак питання в тому, де гарантія, що є захист, що туди знову не прилетить", — заявив експерт.

Проблема, за його словами, не в енергетиках.

"Проблема саме такого характеру — прем'єр оголошує: ми 1,5 млрд грн даємо на відновлення Трипільської станції. А у мене питання — ми захистимо її", — сказав експерт.

За його словами, захистити потужні енергооб'єкти можна лише ракетами.

"Жодні мішки з піском — це все в фейк. Який це захист?! Списали гроші на мішки з піском, на рябиці, а тепер прилетіла ракета", — зазначив він.

Далі він сказав, що Україна витрачала кошти партнерів на укриття тощо, а не на ракети для ППО.

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, чи чекати українцям на повний блекаут.

Також в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов розповів, що протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити відключення світла, та назвав умови. 

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20:15 Чи вимикатимуть світло взимку — прогноз експерта з енергетики

20:08 Ескалація відбудеться — прем'єр Словаччини Фіцо висловився про дозвіл Україні бити по території РФ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 Третя штурмова вибиває росіян із Харківщини — бійці показали відео, що вражає

19:54 Ховали євро в паспорті — на кордоні з Польщею затримали чоловіків, які хотіли підкупити ДПСУ

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14:40 Коли відбудують Каховську ГЕС — Краснолуцький назвав точну дату

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23:59 Військовий розповів, чому українці зараз не хочуть йти служити

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20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

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19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них