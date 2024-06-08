Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

Ексміністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко розповів, чому повноцінно захистити українські ТЕЦ неможливо. Гроші та боєприпаси Київ отримав від партнерів, але є один нюанс.

Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.

Чому неможливо захистити енергооб'єкти України

"Зруйнована генерація теплова. Так, її можна відновити — значну частину, не все. Бо там є дуже значні пошкодження на блоках. Я переконаний, що енергетики знають, як це відновити — за чотири-п'ять місяців. Але для цього потрібні гроші. Однак питання в тому, де гарантія, що є захист, що туди знову не прилетить", — заявив експерт.

Проблема, за його словами, не в енергетиках.

"Проблема саме такого характеру — прем'єр оголошує: ми 1,5 млрд грн даємо на відновлення Трипільської станції. А у мене питання — ми захистимо її", — сказав експерт.

За його словами, захистити потужні енергооб'єкти можна лише ракетами.

"Жодні мішки з піском — це все в фейк. Який це захист?! Списали гроші на мішки з піском, на рябиці, а тепер прилетіла ракета", — зазначив він.

Далі він сказав, що Україна витрачала кошти партнерів на укриття тощо, а не на ракети для ППО.

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, чи чекати українцям на повний блекаут.

Також в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов розповів, що протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити відключення світла, та назвав умови.