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Экс-министр ЖКХ объяснил, почему украинские ТЭЦ до сих пор не защищены от российских ракет

Экс-министр ЖКХ объяснил, почему украинские ТЭЦ до сих пор не защищены от российских ракет

8 июня 2024 г. 20:45

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19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

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Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко рассказал, почему полноценно защитить украинские ТЭЦ невозможно. Деньги и боеприпасы Киев получил от партнеров, но есть один нюанс.

Об этом он сказал в эфире Новини.LIVE.

Почему невозможно защитить энергообъекты Украины

"Разрушена генерация тепловая. Да, ее можно восстановить — значительную часть, не все. Потому что там очень значительные повреждения на блоках. Я убежден, что энергетики знают, как это восстановить — за четыре-пять месяцев. Но для этого нужны деньги. Однако вопрос в том, где гарантия, что есть защита, что туда снова не прилетит", — заявил эксперт.

Проблема, по его словам, не в энергетиках.

"Проблема именно такого характера — премьер объявляет: мы 1,5 млрд грн даем на восстановление Трипольской станции. А у меня вопрос — мы защитим ее?"", — сказал эксперт.

По его словам, защитить мощные энергообъекты можно только ракетами.

"Не мешки с песком — это все в фейк. Какая это защита?! Списали деньги на мешки с песком, на рябицы, а теперь прилетела ракета", — отметил он.

Далее он сказал, что Украина тратила средства партнеров на укрытия, а не на ракеты для ПВО. А только так, как утверждает эксперт, можно защитить энергообъекты.

Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, ждать ли украинцам полного блекаута.

Также и. о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов рассказал, что в течение выходных, 8-9 июня, по Украине могут уменьшить отключение света и назвал условия.

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