У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця

У центрі британського міста Ліверпуль у понеділок, 26 травня, автомобіль в'їхав у натовп. На вулиці в той момент перебувала велика кількість вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Наїзд авто на людей

Відомо, що у Ліверпулі відбувалося святкування дострокової перемоги однойменної команди в Англійській Прем'єр-лізі. Під час цього в натовп на перетині Уотер-стріт і Дейл-стріт в'їхав автомобіль.

На місце вже прибули співробітники поліції та бригади швидкої медичної допомоги. Внаслідок інциденту постраждали кілька осіб, зокрема двоє поліцейських. 53-річного водія, який виявився місцевим жителем, затримали на місці події.

Очевидці повідомляють, що сірий мінівен спочатку зупинився, але потім знову рушив, збиваючи людей на своєму шляху. На подію відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, назвавши її "жахливою", та подякував службам за швидку реакцію.

Нагадаємо, днями у Барселоні під час матчу біля стадіону "Стейдж Фронт" легковик в'їхав у натовп вболівальників "Еспаньйола". Постраждало щонайменше 14 людей.

Також на початку травня у данській столиці Копенгагені автомобіль в’їхав у натовп, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 осіб.