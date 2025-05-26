Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця arrow
У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця

У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця

26 травня 2025 р. 22:39

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця

Text

Мерц заявив про дозвіл ЗСУ на далекобійні удари — ефір День.LIVE

Text

Сибіга та Рютте виступають у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

Трамп зробив різку заяву про Путіна — ефір День.LIVE

Text

Реакція Трампа на масовані атаки Росії — ефір Ранок.LIVE

24 травня 2025
Text

Трамп виступає з промовою перед військовими — прямий ефір

23 травня 2025
Text

Розпочався масштабний обмін "1000 на 1000" — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп тисне на НАТО, Путін проти ідеї Ватикану — ефір День.LIVE

Text

Макрон говорив з Сі щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 травня 2025
Text

Трамп вийшов із терміновою заявою до американців — трансляція

Text

22:39 У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця

Text

17:50 Мерц заявив про дозвіл ЗСУ на далекобійні удари — ефір День.LIVE

Text

13:30 Сибіга та Рютте виступають у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

13:08 Трамп зробив різку заяву про Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Реакція Трампа на масовані атаки Росії — ефір Ранок.LIVE

У центрі британського міста Ліверпуль у понеділок, 26 травня, автомобіль в'їхав у натовп. На вулиці в той момент перебувала велика кількість вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Наїзд авто на людей

Відомо, що у Ліверпулі відбувалося святкування дострокової перемоги однойменної команди в Англійській Прем'єр-лізі. Під час цього в натовп на перетині Уотер-стріт і Дейл-стріт в'їхав автомобіль.

На місце вже прибули співробітники поліції та бригади швидкої медичної допомоги. Внаслідок інциденту постраждали кілька осіб, зокрема двоє поліцейських. 53-річного водія, який виявився місцевим жителем, затримали на місці події.

Очевидці повідомляють, що сірий мінівен спочатку зупинився, але потім знову рушив, збиваючи людей на своєму шляху. На подію відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, назвавши її "жахливою", та подякував службам за швидку реакцію. 

Нагадаємо, днями у Барселоні під час матчу біля стадіону "Стейдж Фронт" легковик в'їхав у натовп вболівальників "Еспаньйола". Постраждало щонайменше 14 людей.

Також на початку травня у данській столиці Копенгагені автомобіль в’їхав у натовп, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 осіб.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:27 Нідерланди надали останні F-16 ЗСУ — чим ще будуть допомагати

23:17 Парасоля не буде зайвою — якою буде погода завтра

23:01 У дитсадку Києва знайшли міну часів Другої світової війни

23:00 У Путіна образилися на Трампа — що сказав Пєсков

Text

22:39 У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:15 Податки на продаж житла змінилися — скільки треба платити у 2025

22:15 У ЄС можуть скасувати тимчасовий захист для українців

22:08 Авто в'їхало у натовп фанатів "Ліверпуля" під час параду — відео

21:51 Експерт пояснив, чому РФ не обмінює воїнів "Азову"

21:51 Відмовився від проходження ВЛК — як покарали мешканця Одещини

23:27 Нідерланди надали останні F-16 ЗСУ — чим ще будуть допомагати

23:17 Парасоля не буде зайвою — якою буде погода завтра

23:01 У дитсадку Києва знайшли міну часів Другої світової війни

23:00 У Путіна образилися на Трампа — що сказав Пєсков

22:15 Податки на продаж житла змінилися — скільки треба платити у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:15 У ЄС можуть скасувати тимчасовий захист для українців

22:08 Авто в'їхало у натовп фанатів "Ліверпуля" під час параду — відео

21:51 Експерт пояснив, чому РФ не обмінює воїнів "Азову"

21:51 Відмовився від проходження ВЛК — як покарали мешканця Одещини

21:31 У Києві нові голови районних адміністрацій — кого призначили

19:43 Правила війни змінилися — море більше не належить росіянам

22 травня

19:46 Горох, черешня та полуниця — ціни на одеському Новому базарі

21 травня

22:33 Туристична Одеса — наскільки місто готове до курортного сезону

19:43 Шість років Зеленський при владі — чим він запам'ятався одеситам

20 травня

19:44 В Одесі подорожчали овочі та фрукти — як це вплинуло на людей

19 травня

20:21 День заснування Одеси — нова дата в історії міста

17 травня

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

Text

22:39 У Ліверпулі авто в'їхало у натовп — пряма трансляція з місця

Text

17:50 Мерц заявив про дозвіл ЗСУ на далекобійні удари — ефір День.LIVE

Text

13:30 Сибіга та Рютте виступають у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

13:08 Трамп зробив різку заяву про Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Реакція Трампа на масовані атаки Росії — ефір Ранок.LIVE