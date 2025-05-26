В Ливерпуле авто въехало в толпу — прямая трансляция с места

В центре британского города Ливерпуль в понедельник, 26 мая, автомобиль въехал в толпу. На улице в тот момент находилось большое количество болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Наезд авто на людей

Известно, что в Ливерпуле происходило празднование досрочной победы одноименной команды в Английской Премьер-лиге. Во время этого в толпу на пересечении Уотер-стрит и Дейл-стрит въехал автомобиль.

На место уже прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе двое полицейских. 53-летнего водителя, который оказался местным жителем, задержали на месте происшествия.

Очевидцы сообщают, что серый минивэн сначала остановился, но потом снова двинулся, сбивая людей на своем пути. На случай отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав его "ужасным" и поблагодарил службы за быструю реакцию.

Напомним, на днях в Барселоне во время матча возле стадиона "Стейдж Фронт" легковушка въехала в толпу болельщиков "Эспаньола". Пострадали по меньшей мере 14 человек.

Также в начале мая в датской столице Копенгагене автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек.