Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

Франції так і не вдалося очистити річку Сену до Олімпіади — через рівень забруднення скасували тренування з триатлону. Тим часом Макрон повідомив, що не призначатиме новий уряд до закінчення Олімпійських ігор, а французькі єпископи розкритикували сцени нібито глузування над християнством.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська.

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Валерія Рождественська у прямому включенні з Франції розповіла про наступне:

Емануель Макрон в своїх соцмережах повідомив про те, що Франція прийматиме Олімпійські зимові ігри в 2030-му році.

Американський репер Снуп Догг переніс олімпійський вогонь у п'ятницю, 26 липня, в Сен-Дені. Серед інших, хто ніс вогонь, в п'ятницю в Сен-Дені — актриса Летиція Каста, репер Мак Солаар і також колишній український стрибун з жердиною Сергій Бубка.

Єпископи Франції в прес-релізі висловили жаль з приводу сцен глузування з християнства та "надмірності та провокації певних сцен".

27 липня французька 25-річна дзюдоїстка Ширін Буклі завоювала бронзову медаль у перший день змагань. Вона стала першою французькою спортсменкою, яка завоювала медаль на Олімпійських іграх 2024 року.

Також в перший день Ігор француз грузинського походження, дзюдоїст Лука Мхеідзе, виграв срібну медаль у ваговій категорії до 60 кг.

Першу золоту медаль для Франції здобула команда з Регбі.

Також золото для Франції здобула Полін Ферран-Прево, велогонщиця.

Пишаються французи і Леоном Маршано, 22-річний плавець з Тулузи виграв золото і встановив олімпійський рекорд на дистанції 400 метрів комплексом на Олімпійських іграх у Парижі, це перший олімпійський титул у його кар'єрі.

Президент Еммануель Макрон повідомив, що він не призначатиме новий уряд до закінчення Олімпіади, "середини серпня".

У виданні Le Monde повідомляється, що рух високошвидкісних поїздів (TGV) був серйозно порушений у п’ятницю, 26 липня, після низки зловмисних дій. Посилаються на "масовану атаку з метою паралізувати мережу".

Триатлон є першою олімпійською подією, яка повинна проводитися в Сені перед запливом у відкритій воді на другому тижні Олімпіади в Парижі. Проте, незважаючи на всі зусилля, витрачені гроші, те, що навіть мер Парижу і міністр спорту Франції купалися в річці, у виданні Льо Монд повідомлено, що все ж, Сена занадто забруднена і тренування з триатлону скасовано.

Нагадаємо, у Парижі розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

Також зазначимо, що напередодні розіграли 11 медалей, з них Україна претендувала на одну нагороду з фехтування на шпагах, однак поступилася Китаю.