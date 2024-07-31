Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади arrow
Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

31 липня 2024 р. 07:48

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин Росією — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

30 липня 2024
Text

23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Text

22:35 Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

Text

21:13 Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин Росією — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

30 липня 2024
Text

23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Text

22:35 Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

Text

21:13 Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Франції так і не вдалося очистити річку Сену до Олімпіади — через рівень забруднення скасували тренування з триатлону. Тим часом Макрон повідомив, що не призначатиме новий уряд до закінчення Олімпійських ігор, а французькі єпископи розкритикували сцени нібито глузування над християнством. 

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська. 

Головні новини Олімпіади у Парижі

Валерія Рождественська у прямому включенні з Франції розповіла про наступне: 

  • Емануель Макрон в своїх соцмережах повідомив про те, що Франція прийматиме Олімпійські зимові ігри в 2030-му році. 
  • Американський репер Снуп Догг переніс олімпійський вогонь у п'ятницю, 26 липня, в Сен-Дені. Серед інших, хто ніс вогонь, в п'ятницю в Сен-Дені — актриса Летиція Каста, репер Мак Солаар і також колишній український стрибун з жердиною Сергій Бубка.
  • Єпископи Франції в прес-релізі висловили жаль з приводу сцен глузування з християнства та "надмірності та провокації певних сцен".
  • 27 липня французька 25-річна дзюдоїстка Ширін Буклі завоювала бронзову медаль у перший день змагань. Вона стала першою французькою спортсменкою, яка завоювала медаль на Олімпійських іграх 2024 року. 
  • Також в перший день Ігор француз грузинського походження, дзюдоїст Лука Мхеідзе, виграв срібну медаль у ваговій категорії до 60 кг. 
  • Першу золоту медаль для Франції здобула команда з Регбі. 
  • Також золото для Франції здобула Полін Ферран-Прево, велогонщиця.
  • Пишаються французи і Леоном Маршано, 22-річний плавець з Тулузи виграв золото і встановив олімпійський рекорд на дистанції 400 метрів комплексом на Олімпійських іграх у Парижі, це перший олімпійський титул у його кар'єрі. 
  • Президент Еммануель Макрон повідомив, що він не призначатиме новий уряд до закінчення Олімпіади, "середини серпня". 
  • У виданні Le Monde повідомляється, що рух високошвидкісних поїздів (TGV) був серйозно порушений у п’ятницю, 26 липня, після низки зловмисних дій. Посилаються на "масовану атаку з метою паралізувати мережу".
  • Триатлон є першою олімпійською подією, яка повинна проводитися в Сені перед запливом у відкритій воді на другому тижні Олімпіади в Парижі. Проте, незважаючи на всі зусилля, витрачені гроші, те, що навіть мер Парижу і міністр спорту Франції купалися в річці, у виданні Льо Монд повідомлено, що все ж, Сена занадто забруднена і тренування з триатлону скасовано.

Нагадаємо, у Парижі розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

Також зазначимо, що напередодні розіграли 11 медалей, з них Україна претендувала на одну нагороду з фехтування на шпагах, однак поступилася Китаю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:00 Виплати до 11 тис. грн — хто отримає нову допомогу на дітей

Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин Росією — ефір Ранок.LIVE

07:50 Ворог атакував Херсонщину — МВА повідомила про загиблих

Text

07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

07:39 Олімпіада-2024, п'ятий день — розклад українців — є шанс на медалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:24 Черги на кордоні України — біля яких пунктів пропуску найбільші затори

Оновлено

07:23 На Рівненщині жінка вчиняла психологічне насильство над чоловіком — як її покарав суд

07:06 "За" та "проти" мобілізації — яка думка в українському суспільстві превалює зараз

07:01 ПриватБанк уточнив, чому без детальних пояснень блокує операції

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

08:00 Виплати до 11 тис. грн — хто отримає нову допомогу на дітей

07:50 Ворог атакував Херсонщину — МВА повідомила про загиблих

07:39 Олімпіада-2024, п'ятий день — розклад українців — є шанс на медалі

07:24 Черги на кордоні України — біля яких пунктів пропуску найбільші затори

Оновлено

07:23 На Рівненщині жінка вчиняла психологічне насильство над чоловіком — як її покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:06 "За" та "проти" мобілізації — яка думка в українському суспільстві превалює зараз

07:01 ПриватБанк уточнив, чому без детальних пояснень блокує операції

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

06:37 Партизани "АТЕШ" знайшли схованку російських ЗРК в Севастополі — фотодокази

06:35 Расист та бажає хворим смерті — племінник Трампа розкрив неприємні секрети свого дядька

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

28 липня 2024
Ексклюзив

06:30 Готує авторські смаколики для переселенців у Львові — історія кондитерки з Мелітополя

Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин Росією — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

30 липня 2024
Text

23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Text

22:35 Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

Text

21:13 Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів