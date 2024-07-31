Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

Франции так и не удалось очистить реку Сену до Олимпиады — из-за уровня загрязнения отменили тренировки по триатлону. Между тем Макрон сообщил, что не будет назначать новое правительство до окончания Олимпийских игр, а французские епископы раскритиковали сцены якобы насмешки над христианством.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

Главные новости Олимпиады в Париже

Валерия Рождественская в прямом включении из Франции рассказала о следующем:

Эммануэль Макрон в своих соцсетях сообщил о том, что Франция будет принимать Олимпийские зимние игры в 2030-м году.

Американский рэпер Снуп Догг перенес олимпийский огонь в пятницу, 26 июля, в Сен-Дене. Среди других, кто нес огонь, в пятницу в Сен-Дене — актриса Летиция Каста, рэпер Мак Солаар и также бывший украинский прыгун с шестом Сергей Бубка.

Епископы Франции в пресс-релизе выразили сожаление по поводу сцен насмешки над христианством и "излишества и провокации определенных сцен".

27 июля французская 25-летняя дзюдоистка Ширин Букли завоевала бронзовую медаль в первый день соревнований. Она стала первой французской спортсменкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх 2024 года.

Также в первый день Игр француз грузинского происхождения, дзюдоист Лука Мхеидзе, выиграл серебряную медаль в весовой категории до 60 кг.

Первую золотую медаль для Франции завоевала команда из Регби.

Также золото для Франции завоевала Полин Ферран-Прево, велогонщица.

Гордятся французы и Леоном Маршано, 22-летний пловец из Тулузы выиграл золото и установил олимпийский рекорд на дистанции 400 метров комплексом на Олимпийских играх в Париже, это первый олимпийский титул в его карьере.

Президент Эммануэль Макрон сообщил, что оно не будет назначать новое правительство до окончания Олимпиады, "середины августа".

В издании Le Monde сообщается, что движение высокоскоростных поездов (TGV) было серьезно нарушено в пятницу, 26 июля, после ряда злонамеренных действий. Ссылаются на "массированную атаку с целью парализовать сеть".

Триатлон является первым олимпийским событием, которое должно проводиться в Сене перед заплывом в открытой воде на второй неделе Олимпиады в Париже. Однако, несмотря на все усилия, потраченные деньги, то, что даже мэр Парижа и министр спорта Франции купались в реке, в издании Ле Монд сообщено, что все же Сена слишком загрязнена и тренировка по триатлону отменена.

Напомним, в Париже начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

Также отметим, что накануне разыграли 11 медалей, из них Украина претендовала на одну награду по фехтованию на шпагах, однако уступила Китай.