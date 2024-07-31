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Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

31 июля 2024 г. 7:48

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07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

30 июля 2024
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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

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21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

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19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

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18:25 Эксперт спрогнозировал ситуацию с отключением света на ближайшие месяцы

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Text

18:24 Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

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18:06 Россия готовит массированный обстрел и визит Зеленского на Волынь — эфир Вечір.LIVE

Франции так и не удалось очистить реку Сену до Олимпиады — из-за уровня загрязнения отменили тренировки по триатлону. Между тем Макрон сообщил, что не будет назначать новое правительство до окончания Олимпийских игр, а французские епископы раскритиковали сцены якобы насмешки над христианством.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

Главные новости Олимпиады в Париже

Валерия Рождественская в прямом включении из Франции рассказала о следующем:

  • Эммануэль Макрон в своих соцсетях сообщил о том, что Франция будет принимать Олимпийские зимние игры в 2030-м году.
  • Американский рэпер Снуп Догг перенес олимпийский огонь в пятницу, 26 июля, в Сен-Дене. Среди других, кто нес огонь, в пятницу в Сен-Дене — актриса Летиция Каста, рэпер Мак Солаар и также бывший украинский прыгун с шестом Сергей Бубка.
  • Епископы Франции в пресс-релизе выразили сожаление по поводу сцен насмешки над христианством и "излишества и провокации определенных сцен".
  • 27 июля французская 25-летняя дзюдоистка Ширин Букли завоевала бронзовую медаль в первый день соревнований. Она стала первой французской спортсменкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх 2024 года.
  • Также в первый день Игр француз грузинского происхождения, дзюдоист Лука Мхеидзе, выиграл серебряную медаль в весовой категории до 60 кг.
  • Первую золотую медаль для Франции завоевала команда из Регби.
  • Также золото для Франции завоевала Полин Ферран-Прево, велогонщица.
  • Гордятся французы и Леоном Маршано, 22-летний пловец из Тулузы выиграл золото и установил олимпийский рекорд на дистанции 400 метров комплексом на Олимпийских играх в Париже, это первый олимпийский титул в его карьере.
  • Президент Эммануэль Макрон сообщил, что оно не будет назначать новое правительство до окончания Олимпиады, "середины августа".
  • В издании Le Monde сообщается, что движение высокоскоростных поездов (TGV) было серьезно нарушено в пятницу, 26 июля, после ряда злонамеренных действий. Ссылаются на "массированную атаку с целью парализовать сеть".
  • Триатлон является первым олимпийским событием, которое должно проводиться в Сене перед заплывом в открытой воде на второй неделе Олимпиады в Париже. Однако, несмотря на все усилия, потраченные деньги, то, что даже мэр Парижа и министр спорта Франции купались в реке, в издании Ле Монд сообщено, что все же Сена слишком загрязнена и тренировка по триатлону отменена.

Напомним, в Париже начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

Также отметим, что накануне разыграли 11 медалей, из них Украина претендовала на одну награду по фехтованию на шпагах, однако уступила Китай.

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