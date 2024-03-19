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Нардеп розповів, чи візьмуть участь українців в Олімпіаді-2024, якщо туди допустять росіян

Нардеп розповів, чи візьмуть участь українців в Олімпіаді-2024, якщо туди допустять росіян

19 березня 2024 р. 19:07

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19:03 Диктатура для перемоги у війні проти РФ та вибори в Україні — Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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Ексклюзив

18:03 Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

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Text

15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

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13:40 Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

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13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

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12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що звернеться до очільника Кремля Володимира Путіна з проханням припинити бойові дії на території України на період проведення Олімпіади-2024. Натомість російський президент нібито готовий розглянути будь-які питання, але завжди виходитиме з "інтересів Росії".

Про це поговорили в ефірі Новини.LIVE.

Участь росіян та білорусів в Олімпійських іграх

Гостями студії стали народний депутат України Георгій Мазурашу та політичний й громадський діяч Микола Томенко.

За словами Томенка, в олімпійському русі існують цінності, які повинні виконуватися. В іншому випадку — учасник зобов'язаний вийти з цього руху.

Він нагадав, що ще в дев'ятому столітті нашої ери війни припинялися по факту проведення олімпіади. А з 1994 року олімпійське перемир'я ухвалюється ООН.

"Ми ведемо боротьбу за те, щоб Росія та Білорусь були виключені з олімпійського руху, оскільки Путін вже тричі порушив принцип олімпійського перемир'я — напавши на Грузію, потім на Крим і здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну", — розповів діяч.

Він зауважив, що Росія принципово не погоджується на будь-які правила міжнародного співтовариства. Тому Україні треба цим скористатися —переконати очільника МОК Томаса Баха в тому, що не може бути ніяких нейтральних російських і білоруських спортсменів.

Експерт навів приклад слова мера Парижа Анн Ідальго, яка сказала, що країна, яка бомбить і нищить — не має право бути на святі миру. 

За словами президента МОК, щонайменше 40 "нейтральних" спортсменів з РФ і Білорусі уже заявили про намір взяти участь, наразі їх перевіряють. 

Участь українських спортсменів

Мазурашу вважає, що українським спортсменам необхідно взяти участь в Олімпійських іграх, навіть якщо туди допустять росіян.

"Але якщо якимось чином росіяни під нейтральним прапором будуть, а ми не поїдемо — то це вже була б їхня перемога", — сказав він.

Депутат пригадав Олімпіаду 2014 року в Сочі, коли українська збірна з біатлону виграла "золото", а росіяни мусили стоячи слухати гімн України.

"Це було набагато потужніше, аніж в знак протесту відмовитися. Ми тоді боролися, але не допускали нашої поразки у вигляді неучасті в Олімпійських іграх", — зауважив він.

На думку Мазурашу, спортсмени є також важливим дипломатичним інструментом в руках нашої країни й тому він "не допускає, щоб наші спортсмени не їхали туди".

За його словами, наразі таких рішень немає. 

Нагадаємо, Бах несподівано розкритикував російських спортсменів. 

Також ми писали, що росіяни пропустили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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