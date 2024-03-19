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Нардеп рассказал, примут ли участие украинцы в Олимпиаде-2024, если туда допустят россиян

Нардеп рассказал, примут ли участие украинцы в Олимпиаде-2024, если туда допустят россиян

19 марта 2024 г. 19:07

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19:07 Нардеп рассказал, примут ли участие украинцы в Олимпиаде-2024, если туда допустят россиян

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19:03 Диктатура для победы в войне против РФ и выборы в Украине — Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:03 Диджеи и дизайнеры — киевляне ответили, кого нужно бронировать от мобилизации

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Text

15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

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13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

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13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

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11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обратится к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на территории Украины на период проведения Олимпиады-2024. В то же время российский президент якобы готов рассмотреть любые вопросы, но всегда будет исходить из "интересов России".

Об этом сообщили в эфире Новини.LIVE.

Участие россиян и белорусов в Олимпийских играх

Гостями студии стали народный депутат Украины Георгий Мазурашу и политический и общественный деятель Николай Томенко.

По словам Томенко, в олимпийском движении существуют ценности, которые должны выполняться. В противном случае — участник обязан выйти из этого движения.

Он напомнил, что еще в девятом веке нашей эпохи войны прекращались по факту проведения олимпиады. А с 1994 года олимпийское перемирие принимается ООН.

"Мы ведем борьбу за то, чтобы Россия и Беларусь были исключены из олимпийского движения, поскольку Путин уже трижды нарушил принцип олимпийского перемирия — напал на Грузию, затем на Крым и совершил полномасштабное вторжение в Украину", — рассказал деятель.

Он отметил, что Россия принципиально не соглашается с любыми правилами международного сообщества. Поэтому Украине нужно этим воспользоваться — убедить главу МОК Томаса Баха в том, что не может быть никаких нейтральных российских и белорусских спортсменов.

Эксперт привел пример слова мэра Парижа Анн Идальго, которая сказала, что страна, которая бомбит и уничтожает — не имеет права быть на празднике мира.

По словам президента МОК, по меньшей мере 40 "нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси уже заявили о намерении принять участие, их проверяют.

Участие украинских спортсменов

Мазурашу считает, что украинским спортсменам необходимо принять участие в Олимпийских играх, даже если туда допустят россиян.

"Но если каким-то образом россияне под нейтральным флагом будут, а мы не поедем — это уже была бы их победа", — сказал он.

Депутат вспомнил Олимпиаду 2014 года в Сочи, когда украинская сборная по биатлону выиграла "золото", а россияне должны были стоя слушать гимн Украины.

"Это было гораздо мощнее, чем в знак протеста отказаться. Мы тогда боролись, но не допускали нашего поражения в виде неучастия в Олимпийских играх", — отметил он.

По мнению Мазурашу, спортсмены также важный дипломатический инструмент в руках нашей страны и поэтому он "не допускает, чтобы наши спортсмены не ехали туда".

По его словам, в настоящее время таких решений нет.

Напомним, Бах неожиданно подверг критике российских спортсменов.

Также мы писали, что россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

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