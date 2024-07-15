Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE arrow
Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

15 липня 2024 р. 22:27

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

Text

22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Text

22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

Text

21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

Text

17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

Text

13:25 Росіяни просунулися в Урожайному — Братчук прокоментував ситуацію на східному фронті

Text

13:00 Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

Text

22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Text

22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

Text

21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

Text

17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

Text

13:25 Росіяни просунулися в Урожайному — Братчук прокоментував ситуацію на східному фронті

Text

13:00 Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE кореспондентка Дар'я Нефьодова наживо з Німеччини розповіла про завершення Євро-2024 та акції на підтримку України. Про дітей з лікарні "Охматдит", яких Німеччина готова забрати на лікування, а також про турне Третьої штурмової бригади Європою та щорічний Рейнський ярмарок.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір 

Важливі теми ефіру Вечір.LIVE: завершення Євро-2024 та акції на підтримку України. Німеччина готова забрати на лікування дітей з лікарні "Охматдит", турне Третьої штурмової бригади Європою та щорічний Рейнський ярмарок. Про це кореспондентка Дар'я Нефьодова розповіла наживо з Німеччини. 

Ексклюзив з Німеччини

  • 2:1 — Іспанія поборола Англію в завершальному матчі "Євро-2024"
  • привернення уваги до удару по "Охматдиту": у Німеччині пройшли акції, але берлінська поліція заборонила активістам виступати українською
  • Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після удару РФ по "Охматдиту"
  • 3 ОШБр їде в тур Європою: бійці відвідають 9 міст

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії обіграла Англію з рахунком 2:1. За підсумками турніру, що завершився, був названий найкращий гравець. 

Народний депутат Єгор Чернєв заявив, що йому не вистачило більш жорсткої реакції НАТО щодо РФ. А ворожий удар по дитячій лікарні "Охматдит" був ляпасом країнам НАТО від Росії.

Бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади показали ефектні фото тренування з бійцями Olad Team.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

23:05 Фінустанови переглянули курс долара — як змінилась ситуація на ринку

22:49 Повторне навчання в аспірантурі — чи надає воно право на відстрочку

22:29 Відключення світла в Одеській області завтра — як діятимуть графіки

Text

22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25 В Україні зросли ціни на всі види пального — які ціни на АЗС ви побачите вже завтра

Text

22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

Text

21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

21:30 Україна зможе швидко отримати членство в НАТО — Зеленський пояснив коли

21:29 У серпні відключень світла може поменшати — прогноз Укренерго

23:05 Фінустанови переглянули курс долара — як змінилась ситуація на ринку

22:49 Повторне навчання в аспірантурі — чи надає воно право на відстрочку

22:29 Відключення світла в Одеській області завтра — як діятимуть графіки

22:25 В Україні зросли ціни на всі види пального — які ціни на АЗС ви побачите вже завтра

21:30 Україна зможе швидко отримати членство в НАТО — Зеленський пояснив коли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:29 У серпні відключень світла може поменшати — прогноз Укренерго

21:25 Стати на військовий облік без прописки — чи можливо це

20:59 Новим речником МЗС став Георгій Тихий — що про нього відомо

20:16 Під час війни одеський ексмитник накупив іномарок на мільйони гривень — НАЗК

20:04 Спека до +41°C — в Укргідрометцентрі попередили українців в деяких областях про небезпеку

19:33 Нові платіжки за світло — наскільки шоковані одесити

Ексклюзив

06:36 Курс долара в Україні б'є рекорди — як сильно може обвалитися гривня

06:14 Чому Україна не в НАТО і як працює 5 стаття Альянсу — інтервʼю речника Держдепу США

13 липня 2024

06:26 Львів інклюзивний — де у місті знайти кафе для людей з інвалідністю

12 липня 2024

18:12 Обстріл лікарень та примус України до переговорів — що про це думають в Одесі

Новина з відео

06:36 Рахунки українців більше не таємниця — кого змусять доплатити податки та до чого готуватись біженцям

11 липня 2024
Ексклюзив

18:17 Наслідки спеки — що приховує Чорне море під їдким смородом

10 липня 2024

14:47 Україна проживе самостійно — що в Одесі знають про НАТО

06:40 В Україні стрімко дорожчає золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів в Україні

9 липня 2024
Ексклюзив

18:47 Небезпечна спадщина СРСР на Одещині — як утилізують хімікати

Text

23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

Text

22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Text

22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

Text

21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

Text

17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

Text

13:25 Росіяни просунулися в Урожайному — Братчук прокоментував ситуацію на східному фронті

Text

13:00 Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE