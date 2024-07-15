Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE кореспондентка Дар'я Нефьодова наживо з Німеччини розповіла про завершення Євро-2024 та акції на підтримку України. Про дітей з лікарні "Охматдит", яких Німеччина готова забрати на лікування, а також про турне Третьої штурмової бригади Європою та щорічний Рейнський ярмарок.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Важливі теми ефіру Вечір.LIVE: завершення Євро-2024 та акції на підтримку України. Німеччина готова забрати на лікування дітей з лікарні "Охматдит", турне Третьої штурмової бригади Європою та щорічний Рейнський ярмарок. Про це кореспондентка Дар'я Нефьодова розповіла наживо з Німеччини.

Ексклюзив з Німеччини

2:1 — Іспанія поборола Англію в завершальному матчі "Євро-2024"

привернення уваги до удару по "Охматдиту": у Німеччині пройшли акції, але берлінська поліція заборонила активістам виступати українською

Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після удару РФ по "Охматдиту"

3 ОШБр їде в тур Європою: бійці відвідають 9 міст

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії обіграла Англію з рахунком 2:1. За підсумками турніру, що завершився, був названий найкращий гравець.

Народний депутат Єгор Чернєв заявив, що йому не вистачило більш жорсткої реакції НАТО щодо РФ. А ворожий удар по дитячій лікарні "Охматдит" був ляпасом країнам НАТО від Росії.

Бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади показали ефектні фото тренування з бійцями Olad Team.