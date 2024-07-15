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Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

15 июля 2024 г. 22:27

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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

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22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

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22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

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21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

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18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

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18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

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17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

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13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

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13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

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22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

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22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

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21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

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18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

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18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

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17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

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13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE корреспондентка Дарья Нефедова вживую из Германии рассказала о завершении Евро-2024 и акциях в поддержку Украины. О детях из больницы "Охматдет", которых Германия готова забрать на лечение, а также о турне Третьей штурмовой бригады по Европе и ежегодной Рейнской ярмарке.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Важные темы эфира Вечір.LIVE: завершение Евро-2024 и акции в поддержку Украины. Германия готова забрать на лечение детей из больницы "Охматдет", турне Третьей штурмовой бригады по Европе и ежегодная Рейнская ярмарка. Об этом корреспондентка Дарья Нефедова рассказала вживую из Германии. 

Эксклюзив из Германии

  • 2:1 — Испания поборола Англию в заключительном матче "Евро-2024"
  • привлечение внимания к удару по "Охматдету": в Германии прошли акции, но берлинская полиция запретила активистам выступать на украинском
  • Германия готова принять на лечение украинских детей после удара РФ по "Охматдету"
  • 3 ОШБр едет в тур по Европе: бойцы посетят 9 городов

Напомним, в финале чемпионата Европы по футболу сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. По итогам завершившегося турнира был назван лучший игрок.

Народный депутат Егор Чернев заявил, что ему не хватило более жесткой реакции НАТО в отношении РФ. А вражеский удар по детской больнице "Охматдет" был пощечиной странам НАТО от России.

Бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады показали эффектные фото тренировки с бойцами Olad Team.

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