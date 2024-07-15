Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE корреспондентка Дарья Нефедова вживую из Германии рассказала о завершении Евро-2024 и акциях в поддержку Украины. О детях из больницы "Охматдет", которых Германия готова забрать на лечение, а также о турне Третьей штурмовой бригады по Европе и ежегодной Рейнской ярмарке.

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О чем эфир

Важные темы эфира Вечір.LIVE: завершение Евро-2024 и акции в поддержку Украины. Германия готова забрать на лечение детей из больницы "Охматдет", турне Третьей штурмовой бригады по Европе и ежегодная Рейнская ярмарка. Об этом корреспондентка Дарья Нефедова рассказала вживую из Германии.

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