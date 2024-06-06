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Роковини трагедії на Каховській ГЕС — нардеп Соболєв прокоментував наслідки теракту РФ

Роковини трагедії на Каховській ГЕС — нардеп Соболєв прокоментував наслідки теракту РФ

06 червня 2024 р. 11:09

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11:09 Роковини трагедії на Каховській ГЕС — нардеп Соболєв прокоментував наслідки теракту РФ

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19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

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Рік тому, 6 червня, російська армія підірвала греблю Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованій частині Херсонської області. У зв'язку з цим ворог спричинив масштабну екологічну катастрофу на території України.

Про наслідки та свою реакцію на роковини трагедії висловив нардеп від фракції "Батьківщина" та член української делегації в ПАРЄ, Сергій Соболєв в ефірі Ранок.LIVE.

Річниця трагедії на Каховській ГЕС

За словами нардепа, внаслідок теракту відбулося повне зневоднення ряду областей, які межують з Херсонщиною.

"Критична ситуація виникла, зокрема, в Запорізькій області, де розміщено ЗАЕС, а якщо говорити про Дніпропетровську область — то там ситуація ще страшніша, оскільки вода від регіональних водозабірників відійшла на кілометр", — резюмував парламентарій.

Соболєв також зауважив, що на місці суднохідних каналів поблизу ГЕС виникли вербові ліси, а також те, що ворог не обмежився знищенням Каховської електростанції. Проте, як додав, реакція міжнародних організацій була неоднозначною.

"Росіяни спробували атакувати й інші станції, наприклад, вони хотіли знищити ДніпроГЕС. Але з приводу ситуації на ЗАЕС, міжнародна реакція була дуже швидка. Те, що стосується екоциду — стосувалося більше тих країн, які зберігають проукраїнську позицію", — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, скільки українців втратили домівки в окупованих Олешках Херсонської області внаслідок підриву електростанції.

Водночас "Укргідроенерго" завершило підготовку проєкту будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої станції. Своєю чергою, українські прикордонники показали кадри вигляду колишнього водосховища.

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11:27 Прорахований злочин — Зеленський прокоментував річницю трагедії на Каховській ГЕС

11:25 У Харкові працівники ТЦК побилися із місцевими мешканцями

11:20 Мінус ще одне судно — успішна операція України у Криму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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