Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

Год назад, 6 июня, российская армия взорвала дамбу Каховской гидроэлектростанции на временно оккупированной части Херсонской области. В связи с этим враг вызвал масштабную экологическую катастрофу на территории Украины.

О последствиях и свою реакцию на годовщину трагедии выразил нардеп от фракции "Батьківщина" и член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев в эфире Ранок.LIVE.

Годовщина трагедии на Каховской ГЭС

По словам нардепа, в результате теракта произошло полное обезвоживание ряда областей, граничащих с Херсонской областью.

"Критическая ситуация возникла, в частности, в Запорожской области, где расположен ЗАЭС, а если говорить о Днепропетровской области — то там ситуация еще страшнее, поскольку вода от региональных водозаборников отошла на километр", — резюмировал парламентарий.

Соболев также отметил, что на месте судоходных каналов вблизи ГЭС возникли ивовые леса, а также враг не ограничился уничтожением Каховской электростанции. Однако, как добавил, реакция международных организаций была неоднозначна.

"Россияне попытались атаковать и другие станции, например, они хотели уничтожить ДнепроГЭС. Но по поводу ситуации на ЗАЭС, международная реакция была очень быстра. То, что касается экоцида, касалось больше тех стран, которые сохраняют проукраинскую позицию", — заявил нардеп.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько украинцев потеряли дома в оккупированных Олешках Херсонской области в результате подрыва электростанции.

В то же время "Укргидроэнерго" завершило подготовку проекта строительства временного гидросооружения на месте разрушенной станции. В свою очередь, украинские пограничники показали кадры вида бывшего водохранилища.