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Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

07 березня 2024 р. 17:53

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Народний депутат Олександр Федієнко розповів, що у Верховній Раді відсутні дискусії щодо того, скільки людей можна мобілізувати, згідно з законопроєктом про мобілізацію. Він переконаний, що для проведення ротації близько 200 тисяч осіб можна знайти всередині армії. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Скільки людей можна мобілізувати

За словами Федієнка, парламентарі займаються виключно законодавчими ініціативами, тож дискусій у стінах Верховної Ради щодо того скільки людей можна мобілізувати як таких немає. Наголошує, що це питання знаходиться в зоні відповідальності Генерального штабу та Міністерства оборони. 

 Політик зазначив, що наразі варто провести ротацію й для початку можна знайти певну кількість людей всередині армії — це приблизно 100-200 тисяч осіб. 

"Для того, щоб провести відповідну ротацію, стовідсотково можна знайти якусь кількість 100-200 тисяч всередині діючої армії", — сказав Федієнко. 

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже до кінця березня. 

Розгляд документу затягується, зокрема, через те, що деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

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13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

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12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

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