Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

Народный депутат Александр Федиенко рассказал, что в Верховной Раде отсутствуют дискуссии о том, сколько людей можно мобилизировать, согласно законопроекту о мобилизации. Он убежден, что для проведения ротации около 200 тысяч человек можно найти внутри армии.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Сколько людей можно мобилизировать

По словам Федиенко, парламентарии занимаются исключительно законодательными инициативами, поэтому дискуссий в стенах Верховной Рады относительно того, сколько людей можно мобилизировать как таковых нет. Отмечает, что этот вопрос находится в зоне ответственности Генерального штаба и Министерства обороны.

Политик отметил, что сейчас стоит провести ротацию и для начала можно найти определенное количество людей внутри армии — это примерно 100-200 тысяч человек.

"Для того чтобы провести соответствующую ротацию, стопроцентно можно найти какое-то количество 100-200 тысяч внутри действующей армии", — сказал Федиенко.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, в частности, из-за того, что некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 правок.