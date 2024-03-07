Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Народний депутат Олександр Федієнко розповів, що наразі профільний комітет завершує розгляд проблемних блоків у законопроєкті про мобілізацію. Вже з наступного понеділка розпочнеться розгляд правок, які вносили народні обранці.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як триває розгляд мобілізаційного законопроєкту

"Комітет сьогодні-завтра завершує розгляд відповідних блоків, а вже з понеділка перейде до розгляду правок від народних депутатів", — сказав Федієнко, говорячи про процес розгляду мобілізаційного документу.

Він пояснив, що всі подані пропозиції згрупували за шістнадцятьма блоками. Спершу, як правило, триває розгляд проблемних моментів. Після — розпочинається робота над тими, які комітет відхилив з самого початку. Народні обранці, які вносили ці положення, будуть їх захищати.

Крім того, нардеп зазначив, що було багато поправок, які повторюються. Тож, робота над розглядом документу затягується.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже до кінця березня.

Розгляд документу затягується, зокрема, через те, що деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.