Законопроект о мобилизации — когда начнется рассмотрение правок от народных депутатов

Народный депутат Александр Федиенко рассказал, что в настоящее время профильный комитет завершает рассмотрение проблемных блоков в законопроекте о мобилизации. Уже со следующего понедельника начнется рассмотрение поправок, которые вносили народные избранники.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как идет рассмотрение мобилизационного законопроекта

"Комитет сегодня-завтра завершает рассмотрение соответствующих блоков, а уже с понедельника перейдет к рассмотрению поправок от народных депутатов", — сказал Федиенко, говоря о процессе рассмотрения мобилизационного документа.

Он объяснил, что все представленные предложения сгруппированы по шестнадцати блокам. Сначала, как правило, идет рассмотрение проблемных моментов. После начинается работа над теми, которые комитет отклонил с самого начала. Народные избранники, вносившие эти положения, будут их защищать.

Кроме того, нардеп отметил, что было много повторяющихся поправок. Поэтому работа над рассмотрением документа затягивается.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что с аконопроектом о мобилизации могут быть приняты уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, в частности, из-за того, что некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 правок.