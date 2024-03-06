Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що профільний комітет Верховної Ради не розглянув ще жодної правки у законопроєкті про мобілізацію. Їх подання, як відомо, тривало до 21 лютого.

Про це політик розповів в ефірі телеканалу Київ24.

Як триває розгляд мобілізаційного законопроєкту

"Я не розумію, чому 21 лютого було закінчення терміну подання правок. Сьогодні вже 6 березня, жодної правки не розглянуто комітетами офіційно. Комітет все проводить консультації, обговорення", — сказав Гончаренко, говорячи про розгляд правок до мобілізаційного законопроєкту.

Він додав, що особисто вніс у документ 109 правок.

"Я очікую, коли мене запросять захищати свої правки. Але на цю хвилину цього не відбулося", — сказав нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками.