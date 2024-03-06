Законопроект о мобилизации — Гончаренко рассказал, начали ли в Раде рассмотрение правок

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что профильный комитет Верховной Рады не рассмотрел еще никакой поправки в законопроекте о мобилизации. Их подача, как известно, длилась до 21 февраля.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала Киев24.

Как идет рассмотрение мобилизационного законопроекта

"Я не понимаю, почему 21 февраля было истечение срока подачи правок. Сегодня уже 6 марта, никакая правка не рассмотрена комитетами официально. Комитет все проводит консультации, обсуждения", — сказал Гончаренко, говоря о рассмотрении правок к мобилизационному законопроекту.

Он добавил, что лично внес в документ 109 поправок.

"Я ожидаю, когда меня пригласят защищать свои правки. Но в эту минуту этого не произошло", — сказал нардеп.

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что народные депутаты не пришли к согласию относительно законопроекта о мобилизации. В частности, по его мнению, не удалось набрать достаточное количество голосов, а также нет понимания, что делать с отдельными правками.