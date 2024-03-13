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Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

13 березня 2024 р. 12:08

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12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

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08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

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Text

16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

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16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3-ї ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

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Український поет та військовий Дмитро Лазуткін розповів, що потрібно захисникам на передовій. За його словами, йдеться про зброю та вмотивоване поповнення.

Про це Дмитро Лазуткін сказав в ефірі Новини.LIVE.

Потреби бійців ЗСУ на передовій

Лазуткін наголосив, що будь-яку стратегію і тактику можна будувати лише із ресурсами. За його словами, це допоможе спрогнозувати і майбутнє, зокрема, спираючись на дані розвідки.

"Якщо ж цього немає, то який б ти геніальний не був полководець, чи не прочитав сучасні західні матеріали, в тебе нічого не вийде", — додав військовий.

Нагадаємо, розпочалася 749 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — знищують ворога та його військову техніку.

Також українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

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11:45 Тисячі одеситів залишилися без світла у середу — адреси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:40 В Україні зміняться тарифи на електрику з 1 квітня — кого торкнеться

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