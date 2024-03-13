Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Український поет та військовий Дмитро Лазуткін розповів, що потрібно захисникам на передовій. За його словами, йдеться про зброю та вмотивоване поповнення.

Про це Дмитро Лазуткін сказав в ефірі Новини.LIVE.

Потреби бійців ЗСУ на передовій

Лазуткін наголосив, що будь-яку стратегію і тактику можна будувати лише із ресурсами. За його словами, це допоможе спрогнозувати і майбутнє, зокрема, спираючись на дані розвідки.

"Якщо ж цього немає, то який б ти геніальний не був полководець, чи не прочитав сучасні західні матеріали, в тебе нічого не вийде", — додав військовий.

Нагадаємо, розпочалася 749 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — знищують ворога та його військову техніку.

Також українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.