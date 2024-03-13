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Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

13 марта 2024 г. 12:08

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду — в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

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16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3-й ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

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Украинский поэт и военный Дмитрий Лазуткин рассказал, что нужно защитникам на передовой. По его словам, речь идет об оружии и мотивированном пополнении.

Об этом Дмитрий Лазуткин сказал в эфире Новини.LIVE.

Потребности бойцов ВСУ на передовой

Лазуткин подчеркнул, что любую стратегию и тактику можно строить только с ресурсами. По его словам, это поможет спрогнозировать и будущее, в частности, опираясь на данные разведки.

"Если же этого нет, то какой бы ты гениальный не был полководец, не прочитал современные западные материалы, у тебя ничего не получится", — добавил военный.

Напомним, начались 749 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — уничтожают врага и его военную технику.

Также украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

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12:31 В США предупредили о риске "неожиданной" рецессии — в чем причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду — в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

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