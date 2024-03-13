Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

Украинский поэт и военный Дмитрий Лазуткин рассказал, что нужно защитникам на передовой. По его словам, речь идет об оружии и мотивированном пополнении.

Об этом Дмитрий Лазуткин сказал в эфире Новини.LIVE.

Потребности бойцов ВСУ на передовой

Лазуткин подчеркнул, что любую стратегию и тактику можно строить только с ресурсами. По его словам, это поможет спрогнозировать и будущее, в частности, опираясь на данные разведки.

"Если же этого нет, то какой бы ты гениальный не был полководец, не прочитал современные западные материалы, у тебя ничего не получится", — добавил военный.

Напомним, начались 749 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — уничтожают врага и его военную технику.

Также украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.