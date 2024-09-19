Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Єдині способи зараз повернутися додому з фронту — СЗЧ та поранення. Потрібно не мобілізувати людей, а систематично готувати до служби.

Про це повідомив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі День.LIVE у четвер, 19 вересня.

Мобілізація в Україні

Козінчук підкреслив важливість гуманного ставлення до військових і запропонував нові підходи до мобілізації в Україні. За його словами, існують два основні шляхи повернення додому з фронту — через СЗЧ або поранення, що викликає сум.

"Є якийсь відсоток людей, які хотіли б понад усе потрапити додому, поки що цей відсоток не критичний. Але мені здається, це не дуже гуманно ставитися до нас так: якщо ви ще воюєте, то окей", — зазначив психолог.

Він також додав, що "молоде" поповнення, яке приходить воювати — це чоловіки 1970-х років народження.

Козінчук наголосив, що замість мобілізації слід систематично готувати громадян до військової служби через заняття тактичною медициною та спортом. Він додав, що ці навички будуть корисні не тільки на фронті, але й у цивільному житті. Управління FPV-дронами психолог пропонує розглядати через гейміфікацію, щоб підвищити інтерес до цього процесу

"Необхідно подивитися не з точки зору рейтингів. Не просто мобілізувати, а оголошувати саме підготовку БЗВП і систематично готувати людей до військової служби", — підкреслив Козінчук.