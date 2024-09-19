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Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

19 вересня 2024 р. 22:42

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19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

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17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

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17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

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09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

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Єдині способи зараз повернутися додому з фронту — СЗЧ та поранення. Потрібно не мобілізувати людей, а систематично готувати до служби.

Про це повідомив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі День.LIVE у четвер, 19 вересня.

Мобілізація в Україні

Козінчук підкреслив важливість гуманного ставлення до військових і запропонував нові підходи до мобілізації в Україні. За його словами, існують два основні шляхи повернення додому з фронту — через СЗЧ або поранення, що викликає сум.

"Є якийсь відсоток людей, які хотіли б понад усе потрапити додому, поки що цей відсоток не критичний. Але мені здається, це не дуже гуманно ставитися до нас так: якщо ви ще воюєте, то окей", — зазначив психолог.

Він також додав, що "молоде" поповнення, яке приходить воювати — це чоловіки 1970-х років народження.

Козінчук наголосив, що замість мобілізації слід систематично готувати громадян до військової служби через заняття тактичною медициною та спортом. Він додав, що ці навички будуть корисні не тільки на фронті, але й у цивільному житті. Управління FPV-дронами психолог пропонує розглядати через гейміфікацію, щоб підвищити інтерес до цього процесу

"Необхідно подивитися не з точки зору рейтингів. Не просто мобілізувати, а оголошувати саме підготовку БЗВП і систематично готувати людей до військової служби", — підкреслив Козінчук.

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22:35 Зеленський назвав кількість росіян, яких вдалося відволікти на Курський напрямок

22:33 На Прикарпатті працівники ТЦК намагалися силоміць доправити чоловіка у військкомат — що вирішив суд

22:17 Єрмак закликав до відповідальності Росії за страти українських військових

22:10 В Сумах завершили рятувальні роботи на місці авіаудару по геріатричному пансіонату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:06 Білодід стала амбасадором українського футбольного клубу

22:05 Чи мають право працівники ТЦК відбирати телефони — коментар юриста

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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

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21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною