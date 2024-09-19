Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Единственные способы сейчас вернуться домой с фронта — СЗЧ и ранения. Необходимо не мобилизовать людей, а систематически готовить к службе.

Об этом сообщил военный психолог Андрей Козинчук в эфире День.LIVE в четверг, 19 сентября.

Мобилизация в Украине

Козинчук подчеркнул важность гуманного отношения к военным и предложил новые подходы к мобилизации в Украине. По его словам, существуют два основных пути возвращения домой с фронта — через СЗЧ или вызывающее печаль ранение.

"Есть какой-то процент людей, которые хотели бы больше всего попасть домой, пока этот процент не критичен. Но мне кажется, это не очень гуманно относиться к нам так: если вы еще сражаетесь, то окей", — отметил психолог.

Он также добавил, что "молодое" пополнение, которое приходит воевать — это мужчины 1970-х годов рождения.

Козинчук подчеркнул, что вместо мобилизации следует систематически готовить граждан к военной службе через занятие тактической медициной и спортом. Он добавил, что эти навыки будут полезны не только на фронте, но и в гражданской жизни. Управление FPV-дронами психолог предлагает рассматривать через геймификацию, чтобы повысить интерес к этому процессу

"Необходимо посмотреть не с точки зрения рейтингов. Не просто мобилизовать, а объявлять именно подготовку БЗИН и систематически готовить людей к военной службе", — подчеркнул Козинчук.