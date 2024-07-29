Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Військовий Антон Чорний розповів, що деяким мобілізованим ув'язненим у 36 окремій бригаді морської піхоти не виплачують зарплату. Їм нібито довго оформлюють документи, можливо, спеціально затягують.

Про це Антон Чорний розповів в ефірі День.LIVE в понеділок, 29 липня.

Виплати засудженим мобілізованим

"Чув таке, що добровольці та контрактники все вчасно отримують. Єдині, хто не отримує зарплати — це колишні ув'язнені, яких беруть до війська. Я знаю конкретну ситуацію… Їм дуже довго оформлюють документи. Не знаю, можливо, їм навмисне затягують. Не знаю в якому плані це все відбувається, але їх не оформлюють. Тобто, їх вже навчили, але зарплат немає. Якщо я не помиляюсь, це в 36 бригаді відбулось", — розповів військовий.

Він додав, що знає лише про цей один випадок, і чи відбувається таке в інших бригадах, сказати не може.

Чорний також висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій.

"Людина, яка вийшла з в'язниці, отримала зброю, але не отримала зарплату. Що в неї буде в голові?" — наголосив він.

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