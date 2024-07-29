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Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

29 июля 2024 г. 17:36

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17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

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17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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13:12 Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

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12:36 Эксперт предупредил о возможном росте цен на доставку газа

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08:00 Эскалация войны в Израиле и план Зеленского по достижению мира — эфир Ранок.LIVE

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Военный Антон Черный рассказал, что некоторым мобилизованным заключенным в 36-й отдельной бригаде морской пехоты не выплачивают зарплату. Им якобы долго оформляют документы, возможно специально затягивают.

Об этом Антон Черный рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 29 июля. 

Выплаты осужденным мобилизованным

"Слышал такое, что добровольцы и контрактники все вовремя получают. Единственные, кто не получает зарплаты — это бывшие заключенные, которых берут в армию. Я знаю конкретную ситуацию... Им очень долго оформляют документы. Не знаю, возможно, им умышленно затягивают. Не знаю в каком плане это все происходит, но их не оформляют. То есть, их уже обучили, но зарплат нет. Если я не ошибаюсь, это в 36 бригаде произошло", — рассказал военный. 

Он добавил, что знает только об этом случае, и происходит ли такое в других бригадах, сказать не может.

Черный также выразил обеспокоенность дальнейшим развитием событий.

"Человек, который вышел из тюрьмы, получил оружие, но не получил зарплату. Что у него будет в голове?" — подчеркнул он.

Ранее мы писали, могут ли призвать на военную службу осужденных за тяжкие преступления.

Напомним, мы сообщали, при каких условиях идут на фронт украинские заключённые.

Также мы проинформировали, сколько еще заключенных можно отправить на фронт.

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19:00 Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что туда входит

18:56 Сел в заведенный автомобиль и уехал — в Киеве полиция задержала мужчину за угон Chrysler

18:48 Некоторым украинцам разрешат проходить альтернативную службу — новый закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

18:40 В Украине планируют вернуть сотни тысяч школьников на офлайн-обучение

18:35 В Мали повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после разгрома "вагнеровцев" — фото

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14:12 Россия сфабриковала очередную ложь об "Охматдете" — комментарий Мусиенко

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17:45 Во Львове состоялось спецпогашение марки Ирины Фарион