Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

Военный Антон Черный рассказал, что некоторым мобилизованным заключенным в 36-й отдельной бригаде морской пехоты не выплачивают зарплату. Им якобы долго оформляют документы, возможно специально затягивают.

Об этом Антон Черный рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 29 июля.

Выплаты осужденным мобилизованным

"Слышал такое, что добровольцы и контрактники все вовремя получают. Единственные, кто не получает зарплаты — это бывшие заключенные, которых берут в армию. Я знаю конкретную ситуацию... Им очень долго оформляют документы. Не знаю, возможно, им умышленно затягивают. Не знаю в каком плане это все происходит, но их не оформляют. То есть, их уже обучили, но зарплат нет. Если я не ошибаюсь, это в 36 бригаде произошло", — рассказал военный.

Он добавил, что знает только об этом случае, и происходит ли такое в других бригадах, сказать не может.

Черный также выразил обеспокоенность дальнейшим развитием событий.

"Человек, который вышел из тюрьмы, получил оружие, но не получил зарплату. Что у него будет в голове?" — подчеркнул он.

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